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Жизнь
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Алтайская школьница сбежала из дома и пыталась уехать в Нижний Новгород

Сотрудники транспортной полиции Кемеровской области разыскали 15-летнюю девочку из Алтайского края, которая ушла из дома после ссоры с родителями, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

В линейный отдел полиции на станции Тайга в Кемеровской области поступила ориентировка от коллег из алтайского райцентра о розыске ребенка. У полиции была информация, что девочка могла поехать на поезде из Барнаула до Нижнего Новгорода с пересадкой в Тайге.

Транспортные полицейские проверили все пассажирские составы, идущие по станции. Они нашли девочку в поезде «Риддер-Томск» и проводили в дежурную часть.

В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетняя полтора часа добиралась по замерзшей реке до районного центра, потом на попутках доехала до Барнаула, а затем через интернет купила билеты на поезд до Нижнего Новгорода.

Транспортные полицейские поместили беглянку в социально-реабилитационный центр до приезда родителей. Мама девочки добралась до Тайги через сутки и забрала дочь домой.

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