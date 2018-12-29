Алтайская школьница сбежала из дома и пыталась уехать в Нижний Новгород

В линейный отдел полиции на станции Тайга в Кемеровской области поступила ориентировка от коллег из алтайского райцентра о розыске ребенка. У полиции была информация, что девочка могла поехать на поезде из Барнаула до Нижнего Новгорода с пересадкой в Тайге.
Транспортные полицейские проверили все пассажирские составы, идущие по станции. Они нашли девочку в поезде «Риддер-Томск» и проводили в дежурную часть.
В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетняя полтора часа добиралась по замерзшей реке до районного центра, потом на попутках доехала до Барнаула, а затем через интернет купила билеты на поезд до Нижнего Новгорода.
Транспортные полицейские поместили беглянку в социально-реабилитационный центр до приезда родителей. Мама девочки добралась до Тайги через сутки и забрала дочь домой.