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Алтайская спортсменка победила на чемпионате России по ММА в Москве

2−6 мая в Москве прошел Чемпионат России по ММА, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены нашей страны.

Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Источник: центр смешанных единоборств «Тор Team Siberia».

Алтайская спортсменка, воспитанница центра смешанных единоборств «Тор Team Siberia» Дарья Терещенко смогла дать бой на этой высоте и выйти из него победителем.

Уже этой осенью Дарья полетит в Бахрейн в составе сборной страны на Чемпионат мира, ведь благодаря ее усердию в нашем городе теперь есть настоящий пояс Чемпиона России по ММА!

Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Источник: центр смешанных единоборств «Тор Team Siberia».
Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Алтайская спортсменка выступила на чемпионате России по ММА в Москве.
Источник: центр смешанных единоборств «Тор Team Siberia».

Тренируется Дарья под руководством мастера спорта России Ивана Соловьева в центре смешанных единоборств «Тор Team Siberia», руководителями которого являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы.

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