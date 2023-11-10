Алтайские айтишники обсудили бум нейросетей, которые сдают ЕГЭ за школьников и работают за учителей

Ночевали в очередях
ИТ-технологии все плотнее внедряются в обучение, в том числе в Алтайском крае, отмечает Анатолий Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. В школах уже давно перешли на электронные дневники и журналы, в вузах – на зачетки.
Переход, конечно, происходит не без заминок, иногда система подвисает. Но часто причина кроется в самих пользователях. Например, когда учителя начинают выставлять все заработанные за четверть оценки в один день.
Также на экспертном столе не единожды отмечалась проблематичность подачи онлайн-заявлений для поступления в школы, где важно быстрее других родителей нажать на кнопку отправки. Значения считаются вплоть до миллисекунд, и на этом основании выстраивается очередь. Везет, конечно, не всем.
Вдобавок не каждый человек умеет пользоваться информационными платформами, а ведь и там есть свои хитрости. К примеру, заявление подает не только мама, но и папа, и бабушка – все с разных устройств, а иногда и из разных квартир, чтобы увеличить шансы.
Однако Рязанов утверждает, что на данный момент это самый удобный и честный вариант из всех возможных:
«Мы забыли, как раньше люди ночевали перед учебными заведениями, собираясь там аж за неделю. Сейчас, по крайней мере, все прозрачно, а критерий порядка очереди самый объективный из возможных — время».
Главный тренд 2023
Зашла речь и про главный тренд 2023 года — бум и общедоступность нейросетей, таких как ChatGPT и YandexGPT. Последний, кстати, уже без труда решает все варианты ЕГЭ по математике, физике и другим предметам.
В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленную стратегию цифровой трансформации образования. Так, искусственный интеллект начнет проверять домашние задания в школах и даже поможет планировать образовательную программу.
Как точно это будет работать, пока неизвестно. Но в феврале этого года Национальная технологическая инициатива (НТИ) уже внедрила подобное решение в проверку сочинений – пока в пилотном режиме.
В НТИ утверждают, что алгоритм фиксирует грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки и делает это лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Вероятно, те же технологии будут использовать при проверке домашних заданий.
Учить распознавать роботов
Однако говорить о переходе на полную автоматическую проверку пока еще очень рано. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что ИИ-системе на данном этапе можно доверить только самые простые задания, например, тесты. А вот творческую часть оценить сможет только человек.
И все равно это позволило бы разгрузить учителей хотя бы на 20%.
Но вместе с тем набирает обороты другая масштабная проблема, на которую обратил внимание Михаил Рязанов. Сочинения, эссе, решение любых задач с объяснениями – все это за ученика теперь с легкостью может сделать искусственный интеллект.
Пока что преподавателям удается отличить труды школьников и студентов от работ нейросети. Однако педагоги признаются, что если технологии и дальше будут развиваться в таком темпе, вычислить сочинение от ИИ станет почти невозможно.
Поэтому, считает Рязанов, для преподавателей необходимо вводить курсы повышения квалификации, связанные с нейросетями, чтобы учить их отличать работы учеников от работ ИИ.
Но когда такие курсы появятся — это большой вопрос, поскольку пока они даже не находятся в разработке.