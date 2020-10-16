Алтайские биологи засадят цветами остров на пруду в парке «Изумрудный»

Ученые-биологи АлтГУ присоединились к проекту «Цветущий остров в парке Изумрудный». Островок у пруда планируют засадить цветами и установить фотозоны, рассказали в вузе.

Место должно получиться оригинальным и ярким. Пока удалось только выкорчевать поросль кленов и высадить виноград и жимолость.

«Мы хотим превратить пока еще бетонный остров в зеленый, цветущий уголок Барнаула, чтобы горожане смогли здесь всецело отдохнуть, насладиться благоуханием и яркими красками живой природы», — рассказала идейный вдохновитель проекта, директор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева.

Островок разделят на несколько секторов, где с апреля по октябрь будут цвести различные виды растений. Здесь же планируется установить фотозоны, новую беседку, сделать круговую дорожку.

«Мы также хотим, чтобы девичий виноград и вьющаяся жимолость обвили и закрыли все бетонные блоки, и остров издалека смотрелся именно, как зеленый уголок парка. В целом, мы планируем создать объект в современном европейском стиле новой волны, который будет привлекателен весь рабочий сезон парка», — добавила биолог.

Посадочный материал уже подобрали. Займутся этим весной 2021 года.