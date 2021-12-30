Алтайские бизнесмены продавали народу уголь и дрова по завышенным ценам

В Алтайском крае после проверки наказали компанию и бизнесмена, продававших топливо по завышенной стоимости, сообщает региональная прокуратура.

Уголь и дрова продавали жителям Ярового и Славгорода. В прокуратуре напомнили, что в крае есть предельные цены на твердое топливо для населения.

«Решением Управления по тарифам Алтайского края <…> утверждены предельные максимальные цены на дрова за 1 плотный кубический метр в размере 1313 рублей», — рассказали в ведомстве.

Цена на уголь разных марок за тонну не должна превышать 3797 рублей в Славгороде и 3881 рубль в Яровом.

Уголь концентрат для населения должен стоить в обоих городах не более 4376 рублей за тонну.

«Прокуратурой проведена проверка среди предприятий, реализующих твердое топливо, в результате которой установлены превышения предельных максимальных цен ООО „Алтай-СУЭК“ и индивидуальным предпринимателем Евсейко В.В.», — отметили в прокуратуре.

За административное правонарушение юрлицо оштрафовали на 6199 рублей, а предприниматель получил предупреждение.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как президенту России рассказали о проблемах с углем.