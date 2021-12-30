1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайские бизнесмены продавали народу уголь и дрова по завышенным ценам

В Алтайском крае после проверки наказали компанию и бизнесмена, продававших топливо по завышенной стоимости, сообщает региональная прокуратура.

Уголь.
Уголь.
Михаил Хаустов

Уголь и дрова продавали жителям Ярового и Славгорода. В прокуратуре напомнили, что в крае есть предельные цены на твердое топливо для населения.

«Решением Управления по тарифам Алтайского края <…> утверждены предельные максимальные цены на дрова за 1 плотный кубический метр в размере 1313 рублей», — рассказали в ведомстве.

Цена на уголь разных марок за тонну не должна превышать 3797 рублей в Славгороде и 3881 рубль в Яровом.

Уголь концентрат для населения должен стоить в обоих городах не более 4376 рублей за тонну.

«Прокуратурой проведена проверка среди предприятий, реализующих твердое топливо, в результате которой установлены превышения предельных максимальных цен ООО „Алтай-СУЭК“ и индивидуальным предпринимателем Евсейко В.В.», — отметили в прокуратуре.

За административное правонарушение юрлицо оштрафовали на 6199 рублей, а предприниматель получил предупреждение.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как президенту России рассказали о проблемах с углем.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость