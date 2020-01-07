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Жизнь

Алтайские бойцы Росгвардии охраняли Рождество Христово усиленно

В Алтайском крае в десятках храмах состоялись православные богослужения, в которых приняли участие тысячи верующих и бойцы Росгвардии, сообщает региональное управление нацгвардии.

Тренировка бойцов Росгвардии в Алтайском крае.
Тренировка бойцов Росгвардии в Алтайском крае.
Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими выполняли задачи по охране общественного правопорядка и обеспечению безопасности во время проведения мероприятий, посвященных Рождеству Христову.

«Росгвардейцы дежурили у ряда храмов, соборов и церквей в городах Барнауле, Новоалтайске и райцентре Тальменка во время совершения службы Навечерия Рождества и Божественной литургии», — рассказали в ведомстве.

Также специалисты обследовали места проведения массовых мероприятий и близлежащие территории.

Кроме того, были скорректированы маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны.

Нарушений общественного порядка в период празднования Рождества Христова не допущено, отчитались в ведомстве.

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