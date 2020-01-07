Алтайские бойцы Росгвардии охраняли Рождество Христово усиленно

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими выполняли задачи по охране общественного правопорядка и обеспечению безопасности во время проведения мероприятий, посвященных Рождеству Христову.
«Росгвардейцы дежурили у ряда храмов, соборов и церквей в городах Барнауле, Новоалтайске и райцентре Тальменка во время совершения службы Навечерия Рождества и Божественной литургии», — рассказали в ведомстве.
Также специалисты обследовали места проведения массовых мероприятий и близлежащие территории.
Кроме того, были скорректированы маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны.
Нарушений общественного порядка в период празднования Рождества Христова не допущено, отчитались в ведомстве.