Сенатор Александр Карелин пришел в восторг от алтайского сыра. Производство в Калманском районе он посетил вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее алтайские продукты, востребованные далеко за пределами края, высоко оценил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Алтайские бренды завоевывают российских политиков. Теперь и сенатор Карелин пришел в восторг от Алтайского сыра

Карелин похвалил производство сыра и пожелал руководству предприятия новых успехов. Сенатор отметил, что Алтай всегда славился на всю Россию своими продуктами: хлебом, мясом, гречкой, сырами — всем, что дает плодородная алтайская земля. Он подчеркнул, что благодаря грамотному руководству губернатора сельское хозяйство края становится все крепче.

«Здесь не только сформировали торговый знак и не только поддерживают культуру производства, но и формируют культуру потребления. Делают это все эффективно, с репутационной тщательностью. Заинтересованность руководителя тоже подкупает», поделился своими мыслями о предприятии Карелин.

Это уже второй политик федерального уровня, который за последнюю неделю высоко оценил качество алтайских продуктов. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Фетисов вместе с губернатором Томенко посетил гастрофестиваль, где восхитился вкусом экологически чистой продукции, произведенной в крае.

Губернатор отметил, что предприятия края получают различные формы поддержки – как на федеральном, так и на краевом уровне. Так, предприятие «Рикон» получает поддержку краевого фонда развития малого и среднего предпринимательства.

«Алтайский край – это регион, который кормит всю страну. Общеизвестно, что 75-80% по разным видам пищевой продукции мы поставляем за пределы нашего региона. Это наше конкурентное преимущество, мы будем продолжать это делать», заявил Томенко.

Карелин побывал на «умной» спортплощадке, оборудованной в школе №128 в Барнауле, оборудованной на средства федерального нацпроекта. Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал сенатору Александру Карелину, как в алтайском фонде «Защитники Отечества» помогают ветеранам СВО.