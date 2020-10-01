Алтайские чиновники достали из сейфа уникальный пушистый вещдок и отдали его ученым

Минприроды Алтайского края передало «Музею природы» АГУ уникальные экспонаты. Среди них шкура убитого снежного барса, изъятого у браконьера еще в 2015 году. Все это время она лежала в сейфе ведомства.

Нашумевший случай незаконной перевозки шкуры и черепа особо редкого дикого зверя был зафиксирован в Алтайском крае еще в 2015 году.

Тогда попытка контрабанды трофея через наш регион незаконно добытого на территории республики Алтай была пресечена. Шкуру изъяли и приобщили к материалам следствия как главное вещественное доказательство в уголовном деле.

«По практике судебных разбирательств, вещественные доказательства незаконной добычи животного должны быть утилизированы по всем ветеринарным и санитарным требованиям. Мы обратились к суду с ходатайством о возможности оставить шкуру и череп в управлении охотничьего хозяйства. Суд удовлетворил ходатайство и передал нам этот ресурс. Но у нас она чаще лежала в сейфе. Вот так и было принято решение передать экспонаты в Музей АГУ», — пояснил замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Снежный барс. Алексей Кужлеков​

Коллекцию экспонатов также пополнили эксклюзивные охотничьи трофеи (черепа: медведя, волка, рыси, росомахи, кабана, косули сибирской, енотовидной собаки, лисицы, рога сайгака), которые подарил учреждению начальник отдела учета и использования объектов животного мира Евгений Батурин.

Справка

Фонды «Музея природы» состоят из учебных, научных и экспозиционных разделов и содержат более 1200 экземпляров позвоночных животных, около 3500 единиц — научной коллекции насекомых, более 300 экспонатов экспозиционной (видовой) части.