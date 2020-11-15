Алтайские чиновники и общественники взялись расчищать заросший парк, из-за которого раньше ссорились

14 ноября в барнаульском парке имени Ленина состоялся субботник по подготовке трассы для «Народной лыжни». Алтайский минспорт, жители близлежащих домов, общественники, студенты и волонтеры решили сделать это место популярнее. А еще год назад вокруг него кипели нешуточные страсти.

Как пишет «Алтайский спорт», в скором времени в парке имени Ленина появится подготовленная спецтехникой лыжня протяженностью более километра с минимальным пересечением пешеходных маршрутов.

В принципе, дело за малым: нужно, чтобы выпало побольше снега для того, чтобы на трассу вышел снегоход со специальным навесом для прокладки лыжни. А пока что предстоит вывезти приличное количество мусора, образовавшегося после работы тяжелой спецтехники, с помощью которой расширяли трассу.

Свою лепту в подготовку трассы внесли и участники субботника, собравшие немало валежника и остатков кустарника там, где это невозможно сделать с помощью трактора.

В ближайших планах министерства спорта и общественников — создание похожих островков спортивной активности в барнаульских парках «Юбилейный» и «Изумрудный, а также создание подобных лыжных трасс в Заринске и Славгороде.

Что известно о парке Ленина

Год назад вокруг этой территории возник серьезный спор. Дело в том, что часть земли в парке уже давно была переведена под застройку спортивными объектами. Минспорт выбрал это место для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Но общественники идею не поддержали. После долгих споров и разбирательств место строительства ФОКа изменили.