Алтайские чиновники изменили свои нормативы, чтобы купить дорогой кроссовер

По данным «Народного фронта», для администрации Завьяловского района объявили тендер на покупку автомобиля за 3,2 млн рублей.
По информации отделения, чиновники изменили собственные нормативы, чтобы купить дорогой кроссовер. При этом у района наблюдается большой дефицит бюджета — 11,2 млн рублей.
Сотрудники «Народного фронта» предложили главе района отказаться от автомобиля и выбрать более дешевый. А сэкономленные деньги потратить на помощь мобилизованным и их семьям.
Ранее начальника отдела мостов «Алтайавтодора» обвинили в крупной взятке.