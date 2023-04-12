12 апреля
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Жизнь

Алтайские чиновники изменили свои нормативы, чтобы купить дорогой кроссовер

Чиновники алтайского района внесли изменения в собственное постановление, чтобы купить кроссовер за 3,2 млн рублей. Об этом сообщает местное отделение «Народного фронта».

Автомобиль. Руль.
Автомобиль. Руль.
СС0

По данным «Народного фронта», для администрации Завьяловского района объявили тендер на покупку автомобиля за 3,2 млн рублей.

По информации отделения, чиновники изменили собственные нормативы, чтобы купить дорогой кроссовер. При этом у района наблюдается большой дефицит бюджета — 11,2 млн рублей.

Сотрудники «Народного фронта» предложили главе района отказаться от автомобиля и выбрать более дешевый. А сэкономленные деньги потратить на помощь мобилизованным и их семьям.

Ранее начальника отдела мостов «Алтайавтодора» обвинили в крупной взятке.

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