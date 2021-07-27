Алтайские дайверы освободили дно Телецкого озера от опасного хлама

В ходе экспедиции Алтайского заповедника и Института водных и экологических проблем было очищено дно Золотого озера от большого количества старых рыболовных сетей, а также взяты пробы воды для дальнейшего изучения.

Как сообщают в министерстве, экспедиция проходила с охватом большинства кордонов Алтайского заповедника (Республика Алтай) и большей части акватории Телецкого озера. Целью стало исследование водного объекта на признаки малейшего изменения состава воды и состояния водных организмов.

В экспедиции приняли участие сотрудники Алтайского заповедника, Института водных и экологических проблем СО РАН, а также волонтеры.

Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru

«Мероприятие охватило максимально широкий спектр задач: были отобраны пробы воды с разных глубин с контролем температурного режима для дальнейшего определения элементного и изотопного состава, микропластика, пыльцы, диатомовых и цист золотистых водорослей», — сообщает пресс-служба Минприроды.

Обработка материала осуществлялась на борту первого на Телецком озере специально оборудованного дайв-бота «Зазеркалье».

Более 210 км было пройдено исследователями по Телецкому озеру во время экспедиции

6 исследовательских погружений было совершено на глубину до 30 м

Более 30 образцов воды был отобрано во время мероприятий

В министерстве напомнили, что исследовательская работа с отбором материала дайверами были начаты в 2018 году. Это стало возможно благодаря созданию в Алтайском заповеднике постоянно действующей Станции подводных исследований.