Алтайские дайверы освободили дно Телецкого озера от опасного хлама

Как сообщают в министерстве, экспедиция проходила с охватом большинства кордонов Алтайского заповедника (Республика Алтай) и большей части акватории Телецкого озера. Целью стало исследование водного объекта на признаки малейшего изменения состава воды и состояния водных организмов.
В экспедиции приняли участие сотрудники Алтайского заповедника, Института водных и экологических проблем СО РАН, а также волонтеры.
«Мероприятие охватило максимально широкий спектр задач: были отобраны пробы воды с разных глубин с контролем температурного режима для дальнейшего определения элементного и изотопного состава, микропластика, пыльцы, диатомовых и цист золотистых водорослей», — сообщает пресс-служба Минприроды.
Обработка материала осуществлялась на борту первого на Телецком озере специально оборудованного дайв-бота «Зазеркалье».
- Более 210 км было пройдено исследователями по Телецкому озеру во время экспедиции
- 6 исследовательских погружений было совершено на глубину до 30 м
- Более 30 образцов воды был отобрано во время мероприятий
В министерстве напомнили, что исследовательская работа с отбором материала дайверами были начаты в 2018 году. Это стало возможно благодаря созданию в Алтайском заповеднике постоянно действующей Станции подводных исследований.
Справка:
Научное сотрудничество Алтайского заповедника и ИВЭП имеет многолетнюю историю и приносит значимые результаты. Важность оценки и мониторинга Телецкого озера трудно переоценить — оно признано объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.