20 невероятных снимков Телецкого озера, которое покрылось ледовыми трещинами

Несмотря на отрицательные ночные температуры, на Телецком озере в Республике Алтай наступила весна. Лед на водоеме покрылся густой сетью трещин, а на прогретой почве появилась первая трава. Ученые Алтайского биосферного заповедника сняли, как выглядит Золотое озеро сверху и под толщей льда.

В поселке Яйлю и по южному берегу озеро снег практически растаял, склоны стали рыжими от сухой травы. У ручьев уже зеленеет трава, появились первые муравьи.

В Камгинском заливе лед на озере гладкий, он покрылся густой сетью больших и маленьких трещин и постепенно мутнеет за счет крошечных пузырьков, пробивающихся наверх, приобретает пористую игольчатую структуру, отмечают специалисты.

Большинство снимков сняты с дрона, потому что пешком идти до этих мест по озеру уже опасно. Образовавшиеся трещины видно и со дна озера.

Телецкое озеро в Горном Алтае полностью замерзло 23 февраля. Такое бывает только раз в 8−10 лет.