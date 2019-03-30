20 невероятных снимков Телецкого озера, которое покрылось ледовыми трещинами

В поселке Яйлю и по южному берегу озеро снег практически растаял, склоны стали рыжими от сухой травы. У ручьев уже зеленеет трава, появились первые муравьи.
В Камгинском заливе лед на озере гладкий, он покрылся густой сетью больших и маленьких трещин и постепенно мутнеет за счет крошечных пузырьков, пробивающихся наверх, приобретает пористую игольчатую структуру, отмечают специалисты.
Большинство снимков сняты с дрона, потому что пешком идти до этих мест по озеру уже опасно. Образовавшиеся трещины видно и со дна озера.
Телецкое озеро в Горном Алтае полностью замерзло 23 февраля. Такое бывает только раз в 8−10 лет.