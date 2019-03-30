Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

20 невероятных снимков Телецкого озера, которое покрылось ледовыми трещинами

Несмотря на отрицательные ночные температуры, на Телецком озере в Республике Алтай наступила весна. Лед на водоеме покрылся густой сетью трещин, а на прогретой почве появилась первая трава. Ученые Алтайского биосферного заповедника сняли, как выглядит Золотое озеро сверху и под толщей льда.

Телецкое озеро в марте 2019 года.
Телецкое озеро в марте 2019 года.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко (altzapovednik.ru)

В поселке Яйлю и по южному берегу озеро снег практически растаял, склоны стали рыжими от сухой травы. У ручьев уже зеленеет трава, появились первые муравьи.

В Камгинском заливе лед на озере гладкий, он покрылся густой сетью больших и маленьких трещин и постепенно мутнеет за счет крошечных пузырьков, пробивающихся наверх, приобретает пористую игольчатую структуру, отмечают специалисты.

Большинство снимков сняты с дрона, потому что пешком идти до этих мест по озеру уже опасно. Образовавшиеся трещины видно и со дна озера.

Телецкое озеро в Горном Алтае полностью замерзло 23 февраля. Такое бывает только раз в 8−10 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость