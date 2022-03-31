Алтайские депутаты поддержали создание округов, заслушали доклады, помогли районным больницам и приняли нового коллегу

31 марта состоялась седьмая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Круг обсуждаемых тем и принятых решение актуальный и во многом непосредственно касается жителей региона — это и организация местного самоуправления, и здравоохранение, и действия в условиях ЧС и переселение из ветхого жилья. Обо всем подробно, в репортаже altapress.ru.

Создание муниципальных округов

На мартовской сессии депутаты рассмотрели вопросы создания в Алтайском крае еще двух муниципальных округов, и первый касался Славгорода.

На сегодняшний день муниципальное образование город Славгород является городским округом, это значит, что в его состав помимо самого города входят сельские населенные пункты, которых больше 20.

Как рассказал заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, городские округа, не соответствующие критериям по доле городского населения, площади территории, плотности населения до 1 января 2025 года должны быть наделены статусом муниципального округа.

По двум из трех критериев федерального законодательства в части муниципальных городских округов Славгород не отвечает.

Депутаты инициативу по наделению городского округа города Славгорода статусом муниципального округа поддержали в первом чтении.

Второй вопрос по организации местного самоуправления касался Суетского района. Глава администрации Наталья Долгова пояснила, что решение о ликвидации сельсоветов и создании муниципального округа было принято местными депутатами в конце декабря 2021 года.

Предварительно во всех из четырех сельсоветах прошли народные слушания, на которых люди практически полным большинством высказались положительно о выдвинутой инициативе. В настоящий момент в Суетском районе проживает 4,1 тыс. человек.

По словам Долговой, перспективы у территории есть: заработная плата в сельском хозяйстве растет и в среднем составляет 34 тыс. рублей, в районе ведет свою деятельность крупный инвестор, который строит маслозавод.

При этом сохраняется серьезная проблема с кадрами в сельсоветах — желающих работать главами и депутатами и брать на себя ответственность нет. Наталья Долгова полагает, что с ликвидацией сельсоветов интересы местных жителей не будут ущемлены, их будут представлять районные избранники.

Напомним, по такому же пути пошли еще два района края — Залесовский и Чарышский. Как сказал глава краевого департамента внутренней политики Юрий Проскурин, инициатив от других муниципалитетов о смене статуса пока не поступало.

7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Источник: пресс-служба АКЗС

Действия в условиях ЧС

Депутаты рассмотрели изменения в закон «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В декабре 2021 года федеральный законодатель установил, что при угрозе чрезвычайной ситуации или введении ЧС граждане обязаны покинуть территорию, на которой существует такая угроза с момента получения информации об эвакуации.

Аналогичную норму депутаты утвердили и в краевом законе.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Валерий Коровин рассказал: «Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на территориях возникшего ЧС. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимают комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего уровня. Эвакуируемые граждане, по своему выбору, могут размещаться в пунктах временного размещения, либо у своих родственников и знакомых».

7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Источник: пресс-служба АКЗС

Финансирование районных больниц

Законодательное Собрание поддержало обращение к федеральному Правительству по увеличению финансирования районных больниц и пересмотру самих нормативов финансирования.

Ситуация достаточно острая: в подавляющем большинстве центральных районных больниц края имеется проблема кредиторской задолженности.

Авторы обращения предложили ввести новые коэффициенты в формулу, по которой определяется размер субвенции из федерального бюджета. Именно средства, рассчитанные по данной формуле, поступают в Алтайский край для оказания медицинской помощи населению, в том числе и на оплату всех иных платежей.

Как отметил Владимир Лещенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению, эта мера должна привести к увеличению текущего финансирования лечебных учреждений, в том числе медицинских организаций первого уровня, расположенных в сельской местности.

7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Источник: пресс-служба АКЗС

Переселение из ветхого жилья

Второе обращение, поддержанное депутатами, касается программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Инициаторами стали фракция «Единая Россия» и комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

В документе идет речь об изменении условий предоставления регионам средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Поправки позволят Алтайскому краю уже сейчас подавать в федеральную программу те муниципалитеты, которые завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

— Есть разные категории жилья, по которым принимаются решения. Есть аварийное и ветхое жилье, которое признано таковым до 1 января 2017 года. В его отношении действует федеральная программа со своим финансированием. Алтайский край достаточно динамично и поступательно движется в реализации данной программы, 14 муниципальных образований закончила по ней работу. Есть средства, которые мы будем использовать в наших городах. Однако есть аварийное жилье, признанное таковым после 2017 года и по нему не хочется приостанавливать работу. Люди действительно ждут.

7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Источник: пресс-служба АКЗС

В своем обращении АКЗС подчеркивает, что положительное решение обозначенного вопроса будет способствовать снижению социальной напряженности, поддержке строительной отрасли и реализации законных прав граждан на безопасное жилье.

Какие еще решения приняты

Ежегодные отчеты

Парламентарии рассмотрели ежегодных отчета о деятельности Уполномоченного по правам человека в регионе и о работе органов и подразделений внутренних дел Алтайского края. К правоохранителям ожидаемо возникли вопросы. Так, начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна попросили обратить внимание на проблему Рубцовска, где рядом с общеобразовательными школами торгуют сигаретами и алкоголем.

Новый депутат АКЗС

Депутаты поприветствовали АКЗС нового коллегу, которым стала Анны Ведлер, прошедшей по партийному списку. Она — руководитель движения «Волонтеры-Медики» в регионе, ассистент кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии в Алтайском государственном медуниверситете. Место в АКЗС стало вакантным 25 февраля, когда другой единоросс, Юлия Фролова, сдала мандат ради должности главы Первомайского района.

Новый член Общественной палаты

Также Заксобрание проголосовало за нового члена Общественной палаты Алтайского края. Документы на этот общественный пост подали четыре человека. Больше всех голосов от народных избранников набрала Ирина Яковенко, барнаульский предприниматель и общественник. Депутаты отметили, что и в предыдущие года она активно работала с Общественной палатой.