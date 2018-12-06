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7 декабря
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Жизнь
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Алтайские депутаты задумались о субсидиях на содержание кладбищ

Депутаты алтайского краевого заксобрания (АКЗС) изучат вопрос, можно ли предоставить субсидии муниципалитетам на содержание кладбищ. Об этом заявил председатель АКЗС Александр Романенко, передает пресс-служба краевого парламента.

На кладбище.
На кладбище.
Михаил Хаустов

Содержанием кладбищ занимаются муниципалитеты, но у них не хватает на это средств. Например, в Змеиногорском районе последние два года местная администрация выделяет на это всего по 50 тыс. рублей. В среднем на каждое захоронение приходится по 2 тыс., сообщил глава района Петр Остапченко. Он отметил, что в 2011—2016 годах районы получали субсидию из краевого бюджета, но потом ее отменили.

В АКЗС также обсудили требования районных прокуроров к соблюдению санитарных правил и норм в отношении мест захоронения. Ряд районов уже получили решения судов, согласно которым они должны обеспечить каждое кладбище не только туалетом и площадкой под мусор, но и водопроводом. По оценке участников совещания, это требование является избыточным.

Татьяна Ильюченко,
председатель комитета АКЗС по социальной политике:

Мы связывались с Роспотребнадзором. Там пояснили, что жестких требований по установке именно водопровода на кладбище нет, единственное правило, что емкость для воды должна быть.

Александр Романенко поручил профильным комитетам совместно с органами местного самоуправления «проработать вопрос по организации водоснабжения и благоустройству кладбищ», пишет пресс-служба АКЗС.

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