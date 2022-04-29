Алтайские депутаты заслушали доклад губернатора, утвердили еще один муниципалитет и проголосовали за вариативность выборов

29 апреля в Барнауле состоялась восьмая сессия Алтайского краевого Заксобрания. В повестке важные вопросы — ежегодный отчет губернатора Алтайского края, создание муниципального округа, изменения в системе местных выборов и многое другое. Обо всем подробно, в репортаже altapress.ru.

Ежегодный доклад губернатора

Главным вопросом повестки стал отчет губернатора Алтайского края о деятельности правительства региона в минувшем году.

Виктор Томенко обозначил, что в 2021 году на экономику и социальную сферу региона продолжали действовать внешние факторы, в первую очередь, это пандемия коронавируса.

Несмотря на все сложности, Алтайский край успешно справился со многими вызовами. Большинство сфер экономики вернулись на докризисный уровень, а некоторые его даже превзошли.

Речь, в частности, шла об агропромышленном комплексе, индекс промпроизводства в котором вырос на 118% по сравнению с 2020 годом. Отличные показатели демонстрировало растениеводство — собранный в 2021 году урожай зерна более чем на 40% превысил показатели, достигнутые годом ранее.

Положительные тенденции отмечаются в техперевооружении отрасли. Новой техники и оборудования предприятия приобрели на рекордную сумму — более 18 млрд рублей.

Промышленность Алтайского края также демонстрирует рост. За 2021 год производство кокса возросло в 2,4 раза, машин и оборудования — в 1,6 раза.

Продолжается в регионе работа по капитальному ремонту жилых домов и придомовых территорий, созданию комфортных условий для населения. Так, в 2021 году капитально обновили 400 многоквартирных домов.

Отдельной темой доклада губернатора стало взаимоотношение с муниципалитетами. В 2021 году районы края получили беспрецедентную финансовую поддержку, часть которой была направлена на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

Существенная помощь была оказана в обновлении пассажирского и коммунального автопарка. Только на приобретение техники для районов бюджет края направил 500 млн рублей.

Улучшение благосостояния населения края также важный вопрос, поднятый губернатором. По словам Виктора Томенко, средний уровень заработный платы в регионе по итогам 2021 года составил 32,8 тыс. рублей.

На протяжении отчетного периода индексация зарплаты бюджетникам проводилась дважды. В 2022 году эта работа продолжится: по ряду категорий граждан увеличение составит 19%. Средства на эти цели в бюджете заложены.

Депутаты АКЗС положительно оценили работу губернатора и правительства региона.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

— Отчет губернатора был очень разносторонний и касался всех сфер жизни края, как экономических, так и социальных. Предоставлен подробный анализ, причем не только 2021 года, а с момента вступления Виктора Томенко в должность, в 2018 году. Были выдвинуты предложения, по которым правительство региона будет действовать в своей дальнейшей работе. Я удовлетворен выступлениями всех руководителей фракций, ни в одном из них не было популистских моментов или политических амбиций.

Создание муниципального округа

На апрельской сессии депутаты рассмотрели во втором чтении вопрос создания в Алтайском крае еще одного муниципального округа.

На сегодняшний день муниципальное образование город Славгород является городским округом, это значит, что в его состав помимо самого города входят сельские населенные пункты, которых больше 20.

Как рассказал заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, городские округа, не соответствующие критериям по доле городского населения, площади территории, плотности населения до 1 января 2025 года должны быть наделены статусом муниципального округа.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

По двум из трех критериев федерального законодательства в части муниципальных городских округов Славгород не отвечает.

Депутаты инициативу по наделению городского округа города Славгорода статусом муниципального округа поддержали.

Право прямых выборов

Депутаты АКЗС также проголосовали за законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов.

Суть предложения в следующем: дать возможность муниципалитетам самим решать, как будут выбирать главу — назначением по конкурсу, избранием из числа депутатов или прямым народным голосованием.

Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления. Сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления. Главы в сельских и городских поселениях избираются на прямых выборах, главы районов и городских округов — по итогам конкурсов.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

Помощь беженцам с Украины

В повестку апрельской сессии АКЗС губернатором Алтайского края был внесен законопроект, расширяющий категории получателей бесплатной юридической помощи.

Разработка законопроекта связана с событиями на Украине. Его положения касаются граждан России, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины и ЛДНР, которым пришлось вынужденно покинуть эти территории.

По словам министра юстиции Оксаны Грохотовой, всего таких граждан на территории Алтайского края на данный момент более 50.

Депутаты поддержали предложение о дополнении получателей бесплатной юридической помощи в регионе этой категорией лиц.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

Расширение возможностей уполномоченного

Еще один рассмотренный вопрос касался деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Федеральный закон предполагает, что субъект России может региональным законом возложить на омбудсмена функции уполномоченного по правам коренных малочисленных народов.

В Алтайском крае решили закрепить за Уполномоченным функцию по взаимодействию с государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями по защите прав кумандинцев.

Всего на Алтае их проживает более 1 тыс. человек.

8-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 апреля 2022 года. Анна Зайкова

Какие еще решения приняты

Новые руководители ДСУ

Депутаты Алтайского законодательного собрания утвердили в должностях двух руководителей дорожных управлений края: Юго-Западного ДСУ — Игорь Левин и Северо-Западного ДСУ — Сергей Гуляев.

Отзывы на проекты федеральных законов

Депутаты АКЗС поддержали 20 отзывов на федеральные законы, касающиеся разных сфер деятельности. Вопросы возникли только по одному, касающемуся сферы образования и прохождения практики в частных юридических и нотариальных фирмах. Фракция «Коммунисты России» предлагала эту инициативу не поддерживать, однако остальные депутаты с ней не согласились.

Новый член комитета

Новым членом постоянного комитета по образования и науке стала депутат Анна Ведлер. Она — руководитель движения «Волонтеры-Медики» в регионе, ассистент кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии в Алтайском государственном медуниверситете. В число депутатов АКЗС Ведлер вошла в феврале 2022 года, когда другой единоросс, Юлия Фролова, сдала мандат ради должности главы Первомайского района.