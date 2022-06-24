Алтайские депутаты заслушали отчет, изменили Устав, увеличили бюджет и социальные выплаты медикам

24 июня прошла десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Темы обсуждения более чем актуальные — корректировка краевого бюджета, основные статьи которого касаются социальных гарантий населению, дополнительное материальное поощрение медработников, изменения в Устав края и многое другое. О том, насколько это актуально для жителей нашего региона, читайте в материале altapress.ru.

Выплаты медработникам

Одним из наиболее важных решений июньской сессии стал закон в сфере здравоохранения, призванный помочь в привлечении и закреплении медицинских кадров в регионе.

Такая инициатива была предложена губернатором региона Виктором Томенко и фракцией «Единая Россия».

«Кадровый дефицит в здравоохранении — это самый важный и самый острый вопрос. Мы рассчитываем, что меры, прописанные в данном законопроекте, позволят не только удержать специалистов, но и привлечь новые кадры», — отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Одной из форм поддержки предложены компенсационные выплаты разным категориям врачей.

Так, фельдшерам, впервые трудоустроившимся в медицинскую организацию в течение полугода после получения допуска к профессиональной деятельности, ежемесячно будут выплачивать 6 тыс. рублей в первый год работы, 9 тыс. рублей во второй и 15 тыс. рублей в третий.

Предусмотрена поддержка для участковых врачей-терапевтов и педиатров, впервые устроившихся на работу. Доплата будет начисляться также в течение трех лет: в первый год в размере 9 тыс. рублей, 13,5 тыс. рублей и 22,5 тыс. рублей по годам соответственно.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Установлены и ежемесячные выплаты специалистам, работающим в межрайонных медицинских организациях по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология-реаниматология», «хирургия». За выездное обслуживание населения в межрайонном округе они будут дополнительно получать по 10 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены выплаты для врачей-наставников.

В мае документ был рассмотрен в первом чтении. Ко второму чтению в документ поступили поправки о защите чести и достоинства медиков и возможности получить бесплатную юридическую помощь по этим вопросам.

«Медицинским работникам нужна правовая защищенность в сложных ситуациях. Сегодня мы законодательно закрепляем право на бесплатную юридическую помощь в вопросах чести и достоинства, и эта строка будет подкреплена финансово», — отметил заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Пелеганчук.

По словам Александра Романенко, председателя АКЗС, принятие данного законопроекта — это лишь первый шаг на большом пути. «Впереди у нас еще много работы», — отметил он.

Изменения в Устав края

Депутаты АКЗС приняли изменения в Основной закон Алтайского края. Теперь его привели в соответствие с новым федеральным законодательством.

В новой редакции изложены статьи, определяющие систему органов исполнительной власти, основные полномочия губернатора и правительства Алтайского края, правовой статус главы региона.

Теперь Уставом Алтайского края закреплены определенные федеральным законом полномочия губернатора по отношению к главам органов местного самоуправления. Он вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению переданных государственных полномочий.

Кроме того, он вправе отрешить главу муниципального образования, главу местной администрации от должности за злостное неисполнение полномочий.

Основной закон региона дополнили также новыми статьями, которые устанавливают экономическую основу деятельности органов публичной власти региона.

Как отметила Наталья Кувшинова, представитель губернатора и правительства края в АКЗС, изменение в Уставе региона повлечет за собой корректировку еще 20 законов и более двух десятков подзаконных актов. Полностью завершить данную деятельность законодатели должны к концу 2022 года.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Корректировка краевого бюджета

Депутаты АКЗС рассмотрели изменения в бюджет Алтайского края на 2022 год. Теперь его доходная часть увеличена на 8,5 млрд рублей и составляет в итоге 152,9 млрд рублей.

«Доходы краевого бюджета уточняются за счет увеличения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 6,2 млрд рублей и увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,4 млрд рублей», — рассказал министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

Расходы краевого бюджета также возросли в общей сложности на 9,2 млрд рублей.

Основная часть поступивших в бюджет средств, 2,4 млрд рублей, будет направлена на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Для повышения оплаты труда сотрудников краевых учреждений предусмотрено 978 млн рублей, для муниципальных — 445 млн рублей, общего образования — 1 млрд рублей. Напомним, по поручению президента России с 1 июня 2022 года на 10% увеличится размер прожиточного минимума и МРОТ.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

«Одномоментно на повышение заработной платы направлено более 3 млрд рублей. Это правильное и взвешенное решение. Нам в Алтайском крае надо решать главную задачу — увеличивать доходы населения. Мы надеемся, что ответную реакцию продемонстрирует бизнес и произведет аналогичную индексацию зарплат своих сотрудников», — отметил спикер АКЗС Александр Романенко.

Дополнительные средства будут также направлены:

на создание муниципальных запасов твердого топлива для отопительного сезона c учетом роста цен на уголь — 640 млн рублей;

на реконструкцию , ремонт и капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований — 286 млн рублей;

ремонт и капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований — 286 млн рублей; на приобретение дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники с последующей ее передачей муниципалитетам — 500 млн рублей;

для предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам — 300 млн рублей.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Преференции сельским тренерам

На июньской сессии депутаты приняли поправки в региональный закон «О физической культуре и спорте». Изменения на первый взгляд формальные — они обеспечат смену статуса организаций, осуществляющих спортивную подготовку на образовательные, а статус участников — на обучающихся и педагогических работников.

Об этом сообщил замминистра спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко подчеркнула, что законодательная инициатива региона была учтена при принятии федерального закона.

«Благодаря изменениям в федеральный закон и теперь в краевой закон преподаватели сельских спортшкол снова смогут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сейчас такие преференции есть у сельских педагогов. Это хорошая мера. Поддержка детских тренеров — это один из приоритетов социальной политики края. Все эти вопросы мы прорабатывали в прошлом году. Важно, что сейчас наши поправки нашли отражение в документе», — отметила депутат.

Она также добавила, что предстоит большая организационная работа по переводу учреждений спортивной подготовки в образовательные.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Защита от агрессивных животных

Вернулись депутаты и к обсуждению темы безнадзорных животных. На июньской сессии председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов представил новую инициативу, разработанную в регионе.

Собаки, которые проявляют немотивированную агрессию в отношении людей, согласно действующим нормам, должны пожизненно содержаться в приютах. Разработчики законодательной инициативы АКЗС предлагают сократить этот срок до полугода, и если за это время не будет найден хозяин — усыплять. Зафиксировать агрессивный статус животного должны специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом или зоопсихологом.

Депутаты также предложили запретить возврат отловленных животных после стерилизации и вакцинации на территории их прежнего обитания, если это территории социальных объектов — детские сады, школы, медицинские организации, детские игровые площадки.

После обсуждения на сессии законодательную инициативу Алтайского края направили в Государственную думу. Именно она будет принимать окончательное решение.

Предварительно инициативу АКЗС поддержали другие регионы России и комиссия по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей РФ. Также с аналогичными предложениями ранее выходили депутаты Астраханской области и Забайкальского края.

Десятая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания 8-го созыва. пресс-служба АКЗС

Молодежные инициативы

На сессии депутаты дали старт региональному конкурсу молодежных инициатив, посвященных 85-летию Алтайского края. Конкурс «85 законотворческих инициатив» будет открытым. Это значит, что принять в нем участие смогут представители любого региона России. Единственным ограничением является возраст участников — от 18 до 35 лет.

Молодые люди смогут представить свои законотворческие инициативы в одном из 13 направлений — от молодежной политики и местного самоуправления до культуры и туризма. «Идеи, предложенные конкурсантами, смогут стать отправной точкой для разработки реальных законопроектов краевым парламентом», — отметил заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.