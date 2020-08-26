Алтайские единороссы поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний

В среду, 26 августа, в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» Алтайское региональное отделение «Единой России» и Региональная общественная приемная Председателя Партии Д.А. Медведева, при поддержке КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула, провели праздник для барнаульских первоклассников.

Мероприятие прошло в рамках акции «Собери ребенка в школу». Со словами напутствия и подарками — первыми в жизни ранцами и наборами первоклассников — к будущим школьникам из Железнодорожного, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула обратились депутаты «Единой России» всех уровней власти.

Руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», депутат АКЗС Борис Трофимов поздравил ребятишек и их родителей с наступающим учебным годом и пожелал будущим школьникам здоровья и верных друзей.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в парке «Лесная сказка» Источник: altai-ter.er.ru

Депутат Государственной Думы, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Наталья Кувшинова, обратилась к родителям первоклашек.

Наталья Кувшинова,

член Президиума Регионального политсовета «Единой России»:

Для вас сегодня наступают очень волнительные дни — ребенок пойдет в 1 класс. Как мама пятилетней дочери, сама уже задумываюсь о предстоящей учебе в школе. Не переживайте, все у ваших дочек и сыночков получится. А мы желаем вам сегодня успехов и большого терпения на пути в мир знаний.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов присоединился к поздравлениям коллег и в шутку сказал, что каждый ранец уже «заряжен на пятерки». И те ребята, кто сегодня получат их в подарок, обязательно станут круглыми отличниками.

Со словами напутствия к ребятам также обратились депутаты АКЗС Сергей Писарев и Дмитрий Аганов, и депутаты БГД Дмитрий Абалымов и Евгений Кулешов.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько подчеркнул, что акция «Собери ребенка в школу» для партии стала традиционной и будет продолжена.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в парке «Лесная сказка» Источник: altai-ter.er.ru

Денис Голобородько,

руководитель Регионального исполнительного комитета партии:

Ежегодно в августе в регионе силами партийцев оказывается поддержка нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году. В этом году подобные акции уже прошли в Кулундинском, Советском, Первомайском районах, в городе Алейск и в Алейском районе. Сегодня мы провели акцию в Барнаульском зоопарке. И в дальнейшем эта добрая традиция обязательно будет продолжена.

Вместе с депутатами ребятишек поздравили волонтеры социального проекта «Михутка.ру». Своим выступлением они зарядили будущих первоклассников хорошим настроением, после чего Сергей Писарев пригласил всех на экскурсию по зоопарку.