Алтайские единороссы приняли участие в субботнике в парке «Изумрудный»

Региональное отделение «Единой России» приняло участие в субботнике рамках экологического партийного проекта «Чистая страна».
«Всякий уважающий себя человек, который любит свой дом, свою территорию, будет содержать ее в чистоте. Вот и мы сегодня приняли решение выйти на субботник, чтобы вместе с общественностью привести в порядок это замечательное, любимое место отдыха наших горожан», — отметил Александр Романенко.
В этот день совместными усилиями участники субботника очистили от мусора порядка 4 гектаров парка, остальная территория будет убрана в рамках месячника санитарной очистки.
Напомним, партийный проект «Чистая страна», стартовавший в 2019 году, — это коммуникативная площадка для объединения экологов, коммунальщиков, общественников и так далее в решении экологических проблем. В апреле — мае по всей стране в рамках проекта проходит Всероссийский субботник «Чистая страна», в котором принимают участие свыше 900 тысяч россиян.