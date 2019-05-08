Алтайские энергетики поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Накануне Дня Победы в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» прошли праздничные мероприятия. Энергетики побывали у ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк Алтайэнерго». Завершил череду мероприятий митинг у Мемориала Славы краевой столицы.

Сегодня среди ветеранов «Алтайэнерго» в живых, к сожалению, остались только два участника Великой Отечественной войны. Дмитриеву Василию Федоровичу 93 года, он живет в Камне-на-Оби. Визиту коллег был рад. С удовольствием вспоминал годы работы в энергетике, а о войне до сих пор говорит сдержанно — слишком тяжелы воспоминания.

Миронову Тимофею Федоровичу 92 года, и каждый год он заранее готовится к этому событию в Петропавловском. Знает, что молодое поколение энергетиков никогда не забывает своих героев ни в праздники, ни в будни. Поздравления, подарки, а главное — внимание и забота в эти дни как никогда кстати.

Пятый год в филиале проходит акция «Бессмертный полк». На тематическом стенде, размещенном в фойе главного здания, все желающие вывешивают фотографии своих родственников — фронтовиков. Почетное место занимают ветераны — энергетики.

В традиционном общем торжественном мероприятии приняли участие сотрудники компании, их дети, представители совета ветеранов, профсоюзной организации, совета молодых специалистов. Участники митинга почтили память отдавших жизнь за мир, возложили цветы к Мемориалу Славы, дети прочли стихи о войне и Победе и выпустили в небо воздушные шары.

Николай Пантелеев,

директор филиала «Алтайэнерго»: