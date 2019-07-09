Алтайские энергетики примут участие в международном молодежном форуме ТИМ «Бирюса»

Молодые энергетики Алтайского филиала Россети Сибирь Нарек Арзуманян и Дмитрий Тяпшев участвуют в международном молодежном форуме «ТИМ «Бирюса». Его профильная энергетическая смена начинает работу завтра в Красноярске.

Смена федерального значения «Энергия» посвящена развитию кадрового потенциала энергетического комплекса России и обсуждению передовых практик в сфере энергосбережения и экологии. Она будет работать с 9 по 15 июля 2019 года на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса». На берегу Красноярского водохранилища молодые специалисты, ученые, студенты, магистранты и аспиранты со всей страны и зарубежья обсудят развитие энергетических проектов. В течение недели они будут разрабатывать новые подходы к решению вопросов, касающихся развития энергетической инфраструктуры региона и России.

Главные вопросы смены «Энергия» на «ТИМ «Бирюсе» традиционные — энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Сибири. Кроме участия в панельных дискуссиях и диалогах с учеными и представителями крупных компаний, участникам предложат самим придумать и защитить собственный проект.

Взрывная неделя профессионального и интеллектуального развития включает: кейс-чемпионат по энергетике, проектную школу при поддержке Минэнерго, традиционные бирюсинские олимпиада и диктант. За каждую активность участники будут получать баллы, по числу которых в конце смены будет определен победитель.

В состав команды «Россети Сибирь» на Международном молодежном форуме вошли 22 специалиста-энергетика. В их числе заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики Северо-Восточных электрических сетей Нарек Арзуманян и начальник оперативно-диспетчерской группы Центральных электрических сетей Дмитрий Тяпшев.