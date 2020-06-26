Алтайские фермеры по просьбе власти засеяли заброшенную землю, но перед урожаем объявился владелец

В Алтайском крае фермеры с разрешения чиновников потратили миллионы на возделывание чужой земли, которая долгие годы стояла заброшенной, а теперь их фактически лишили урожая, сообщает ГТРК «АЛТАЙ» .

Инцидент произошел в Смоленском районе. Местные власти в 2019 году попросили хозяйства «Советская крупа» и «Агропромышленная компания» возделать заброшенные земли — направили даже разрешающее письмо.

«Земельные участки имеют все признаки неиспользования более трех лет. В настоящее время заросли древесно-кустарной растительностью. Выявленные обстоятельства носят характер чрезвычайной ситуации в виде возникновения пожара <…> Прошу вас провести сельскохозяйственные работы», — говорится в письме.

Фермеры работы провели — каждое хозяйство «закопало в землю» по миллиону рублей. Один посеял озимую пшеницу, второй — яровую.

Перед сбором урожая неожиданно появился собственник участка. Фермеров теперь на поля не пускают, на урожай им также не приходится рассчитывать.

«Когда мы тут работали, загоняли сюда трактора, поднимали целину, можно так сказать, здесь не было ни одного человека, ни письма, ни звонка», — подчеркнул один из фермеров.

Второй крестьянин также отметил, что собственник объявился лишь тогда, «когда озимые выросли».

Как отмечает телеканал, один из руководителей хозяйства, которое арендует теперь уже засеянную землю, заявил, что всю пшеницу посеяли именно они.

«Эти поля возделываются с 2017 года. Мы посевной комплекс загнали, подработали землю и посеяли этой весной. Это наш урожай будет», — подчеркнули в компании.

В администрации Советского района рассказали, что земли, которые раньше входили в обанкротившийся холдинг «Изумрудная страна», в субаренду взяло бийское предприятие.

«Мы даже про этих собственников и не слышали. И не знали. Кто там собственник? Собственники меняются. Никто эту землю ни у кого не забрал. Ее дали в том смысле, что отработается, появится хозяин, пожалуйста, забирай», — пояснила глава района Людмила Моисеева.

Теперь в конфликте разберется суд, он же решит, кому собирать урожай. Сейчас фермеры готовы даже оплатить аренду, но, по их словам, объявившийся собственник отказывается.