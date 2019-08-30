Алтайские газовики торжественно отметили 20-летие компании

Поздравили газовиков с круглой датой, а также наступающим днем работников нефтяной и газовой промышленности представители краевого правительства, муниципальных органов власти и партнеры.

Первым со словами благодарности и поздравлениями перед коллегами выступил генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин. Он отметил, что главное в жизни предприятия — это люди.

Всего в компании трудятся 700 человек. В состав предприятия входит девять участков эксплуатации: в Барнауле, Новоалтайске, Белокурихе, Бийске, а также Первомайском, Косихинском, Троицком, Тальменском и Павловском районах.

Роман Правдин,

генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул»:

20-летний юбилей — это судьбы сотрудников и жизнь, которую они посвятили предприятию. Двое наших работников имеют стаж 20 лет: это ведущий специалист бухгалтерии Карпушкина Надежда Ивановна и водитель аварийно-диспетчерской службы Барнаульского участка ремонтно-эксплуатационного управления Глекнер Игорь Леопольдович. Они работают с первого дня. Также 84 человека имеют стаж 19 лет, 150 человек — 18 лет и половина (386 сотрудников) — более 10 лет. Это говорит о том, что опыт в нашей работе, так как мы эксплуатируем опасные производственные объекты, имеет самое главное значение.

Всем огромное спасибо за труд и за вклад в общее дело. Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия, а предприятию — развития и достижения поставленных целей и движения вперед!"

Роман Правдин подчеркнул, что помимо основной миссии (эксплуатация газораспределительных сетей), компания реализовывает свои способности в федеральных программах по строительству водопроводных и газовых сетей, а также уделяет большое внимание безопасному использованию газа в быту.

Алтайские газовики работают ударными темпами. Регион газифицирован на 19,5%, построено 4,5 тысячи км газопроводов. Для примера, в Новосибирской и Томской областях, где газификация началась раньше, за те же 20 с лишним лет построили в два раза меньше газопроводов.

Верный и надежный партнер «Газпром газораспределение Барнаул» — правительство Алтайского края. От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко газовиков поздравил его заместитель Иван Кибардин. Он отметил высокий профессионализм работников предприятия, качество результатов, поблагодарил ветеранов отрасли.

Юбилей компании «Газпром газораспределение Барнаул». Дмитрий Лямзин

Также выступил заместитель министра строительства, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов. Он выразил огромную благодарность за вклад в развитие региона и подчеркнул важность того, что компания расширяет свою деятельность и не только обслуживает и строит газопроводы, но и другие инженерные сети и объекты. Все они сдаются вовремя и в минстрое не сомневаются в качестве результата.

Нельзя не отметить и социальную политику, которую реализует компания: традиционные ежегодные проекты по благотворительной газификации, поддержка спорта, культуры, краевых общественных организаций, экологические мероприятия, благоустройство.

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов назвал компанию надежным социальным партнером, способным находить компромиссы в любых сложных вопросах.

Иван Панов,

председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:

Если сравнивать ту юбилейную дату, которую вы сегодня отмечаете, с возрастом человека, то можно сказать, что это возраст созидания и развития. Я уверен, что у вас еще все впереди.

От имени краевого профсоюза он пожелал работникам безопасных условий труда, роста заработной платы и семейного благополучия.

Коллектив торжественно наградили почетной грамотой правительства, а некоторых сотрудников грамотами от министерства строительства и Алтайского Законодательного собрания.

Медаль «За заслуги во имя созидания» получил гендиректор «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин. Сотрудников и партнеров наградили почетными грамотами и благодарностями.