Алтайские и московские ученые будут вместе изучать космические лучи сверхвысоких энергий

28 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко летал в Москву, чтобы встретиться с ректором МГУ Виктором Садовничим и подписать соглашение о сотрудничестве. В правительстве края рассказали , над чем ученые из столицы будут работать вместе с местными коллегами.

Томенко и Садовничий заключили меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Алтай».

Основная его цель — формирование научно-образовательных кон­сорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов и других научных организаций ради социально-экономического развития регионов.

Виктор Садовничий подчеркнул, что основные направления сотрудничества уже определены.

«У нас есть перспективы по сотрудничеству в этой программе. Они в результате общения уже родились: это совместное научное исследование миграционных процессов, безопасности в трансграничном пространстве России, Центральной Азии, это совместное исследование теории и практики сверхкритических флюидных технологий для фармацевтического производства, а также совместное молекулярно-генетическое исследование маркеров пищевых и лекарственных растений, сельскохозяйственных культур», — рассказал ректор вуза.

Также он отметил, что планируется исследование интеллектуального анализа больших данных в различных отраслях экономики, а также исследования в области астрофизики, космических лучей сверхвысоких энергий.

Более 40 предприятий региона, в числе которых «Алтайский бройлер», Барнаульский молочный комбинат, «Алтайская крупа», «Алтайвитамины», «Алтай-Кокс», «Алтайхимпром», готовы сотрудничать в рамках научно-исследовательских проектов.

Виктор Томенко считает, что результаты этой работы будут иметь интерес для предприятий промышленности разных отраслей и сельского хозяйства.