Алтайские инспекторы обнаружили двухмесячного медвежонка со сломанной лапой

Инспекторы по охотничьему надзору из Алтайского края обнаружили двухмесячного медвежонка с травмированной лапой. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Малыш не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы. Его родителей поблизости не оказалось, и медвежонку грозила верная гибель. На помощь ему пришли инспекторы по охотничьему надзору.

Специалисты вместе с сотрудниками Росприроднадзора поймали малыша и передали его на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».

Ветеринары убедились, что травма у медвежонка несерьезная. Однако он все равно нуждается в уходе и без помощи людей выжить не сможет.

Найденыша передали в приют для медвежат-сирот в Алтайском биосферном заповеднике. Там ему предстоит реабилитация. По достижении более взрослого возраста он сможет вернуться в природу.