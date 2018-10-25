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Алтайские коммунисты увлеклись поиском капсулы времени и повредили памятник

В Камне-на-Оби коммунисты искали капсулу времени в одном из памятников. Мужчины долбили бетон перфораторами и молотками, пишут «Каменские известия».

Коммунисты увлеклись поиском капсулы времени и повредили памятник
Коммунисты увлеклись поиском капсулы времени и повредили памятник
izvestiy-kamen.ru

Активисты коммунистической партии предполагали, что капсула замурована. Первым делом памятник простучали молотком, чтобы обнаружить внутри пустоты. Затем использовали шуруповерт и перфоратор.

Однако найти послание предков не удалось. Внешний вид памятника испортили с нескольких сторон. По словам членов партии КПРФ, в ближайшее время его приведут в порядок.

Точной информации по месторасположению капсулы времени у коммунистов нет. Некоторые считают, что она может находится под одной из плит на Мемориале Славы. Другие утверждают, что ее спрятали на набережной. Существование капсулы вообще под большим вопросом, — отмечает издание.

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