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+235. Алтайские ковид-госпитали загружены уже на 76%

Еще у 235 жителей Алтайского края подтвердился коронавирус, сообщили 13 июля в оперативном штабе. Общее число инфицированных перевалило за 6 тысяч человек.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Новые случаи

Барнаул — 85, Бийск — 21, Баевский район — 4, Бийский район — 4, Белокуриха — 2, Егорьевский район — 1, Залесовский район — 3, Заринск — 1, Камень-на-Оби — 14, Кулундинский район — 2, Курьинский район — 1, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 5, Михайловский район — 7, Новоалтайск — 9, Немецкий национальный район — 1, Павловский район — 3, Панкрушихинский район — 3, Первомайский район — 2, Поспелихинский район — 2, Ребрихинский район — 5, Рубцовск — 39, Рубцовский район — 1, Смоленский район — 2, Славгород — 2, Тальменский район — 5, Троицкий район — 2, Топчихинский район — 2, Тюменцевский район — 2, Угловский район — 1, Усть — Пристаньский район — 1, Шипуновский район — 2.

Умершие

За сутки зарегистрировали смерть четырех человек, у которых был диагностирован коронавирус. В одном случае причиной смерти установили COVID-19, в остальных — иные причины.

Всего с начала пандемии скончалось 126 человек, в том числе 53 случаев от COVID-19, 70 случаев — иные причины смерти.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Общее количество

Всего в крае заразились коронавирусом 6056 человек, в том числе 597 детей.

Тяжелобольных, по данным на 13 июля, 98 человек, на аппарате ИВЛ — 26.

Вылечились

Всего выздоровело 3860 человек. За прошедшие сутки — 37 человек.

«Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76%", — добавили в оперштабе.

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