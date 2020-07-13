+235. Алтайские ковид-госпитали загружены уже на 76%

Новые случаи
Барнаул — 85, Бийск — 21, Баевский район — 4, Бийский район — 4, Белокуриха — 2, Егорьевский район — 1, Залесовский район — 3, Заринск — 1, Камень-на-Оби — 14, Кулундинский район — 2, Курьинский район — 1, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 5, Михайловский район — 7, Новоалтайск — 9, Немецкий национальный район — 1, Павловский район — 3, Панкрушихинский район — 3, Первомайский район — 2, Поспелихинский район — 2, Ребрихинский район — 5, Рубцовск — 39, Рубцовский район — 1, Смоленский район — 2, Славгород — 2, Тальменский район — 5, Троицкий район — 2, Топчихинский район — 2, Тюменцевский район — 2, Угловский район — 1, Усть — Пристаньский район — 1, Шипуновский район — 2.
Умершие
За сутки зарегистрировали смерть четырех человек, у которых был диагностирован коронавирус. В одном случае причиной смерти установили COVID-19, в остальных — иные причины.
Всего с начала пандемии скончалось 126 человек, в том числе 53 случаев от COVID-19, 70 случаев — иные причины смерти.
Общее количество
Всего в крае заразились коронавирусом 6056 человек, в том числе 597 детей.
Тяжелобольных, по данным на 13 июля, 98 человек, на аппарате ИВЛ — 26.
Вылечились
Всего выздоровело 3860 человек. За прошедшие сутки — 37 человек.
«Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет на сегодня в регионе 76%", — добавили в оперштабе.