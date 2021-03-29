Алтайские медики боятся, что после пандемии вернутся маленькие зарплаты

По словам доктора, год отработавшего в «красной зоне» главного говидного госпиталя Алтайского края, у всех «висит» вопрос, что делать дальше.
«Когда медики почувствовали, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться, у многих встал вопрос: а когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно и зарплаты вернутся на уровень 20−30 тысяч рублей?» — отмечает врач.
Он задается вопросом, снова ли нужно будет снова две-три работы и брать дополнительные дежурства, чтобы получать более менее достойные деньги.
Есть медики, которые думают и о смене региона.
«Этот год расставил приоритеты. Многие медики почувствовали, что мы чего-то стоим — когда ситуация накалилась, и стало ясно, что мы, оказывается, нужны. И, оказывается, даже достойно заплатить можно. <…> Самое грустное, что все вернется на круги своя, если не будет еще хуже. Мы не та страна, не Китай, например, где медикам почетный караул честь отдавал», — резюмировал Константин Гатальский.