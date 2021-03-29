Алтайские медики боятся, что после пандемии вернутся маленькие зарплаты

В медицинском сообществе обсуждают, что будет после пандемии. Многие небезосновательно переживают, что зарплаты вернутся на доковидный уровень 20−30 тыс. рублей. Об этом в интервью « Толку » сказал врач-кардиолог Горбольницы № 5 Константин Гатальский.

По словам доктора, год отработавшего в «красной зоне» главного говидного госпиталя Алтайского края, у всех «висит» вопрос, что делать дальше.

«Когда медики почувствовали, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться, у многих встал вопрос: а когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно и зарплаты вернутся на уровень 20−30 тысяч рублей?» — отмечает врач.

Он задается вопросом, снова ли нужно будет снова две-три работы и брать дополнительные дежурства, чтобы получать более менее достойные деньги.

Есть медики, которые думают и о смене региона.