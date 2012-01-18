Алтайские медики выезжали к больным на снегоходах и в сопровождении трактора

В Змеиногорском районе Алтайского края медикам из-за непогоды и обилия снежных осадков приходилось выезжать на вызовы к больным на снегоходах, пишет « Вестник Змеиногорска ».

После снежной бури в Змеиногорске 18 января произошли порывы на трубопроводах и теплосетях, оборвались электропровода, а дороги так завалило снегом, что врачи ездили на снегоходах.

«Буря „запечатала“ улицы, даже центральные, по многим из них снегоочистительная техника „бьется“ не на жизнь, а насмерть. К тем же больным, которые требуют госпитализации, скорая помощь выезжает в сопровождении трактора», — пишет издание.

Кроме дорожных проблем произошли аварии на линиях электропередач, также исчезает переодически связь и интернет. Энергетики, связисты работают на линиях.

К этому «снежному кому» добавились еще и порывы на тепло и водосетях, которые произошли 17 и 18 января.

«Вчера устранили порыв на площади Разведчиков, а сегодня ремонтники пробиваются к порывам на улице Калашникова. Именно поэтому 19-я котельная сбросила воду», — отмечает издание.

Заместитель главы администрации района пообещал к концу дня ликвидировать коммунальную аварию.