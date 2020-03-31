Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 4°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайские медики возьмут на контроль каждого из 170 пассажиров «коронавирусного рейса»

Медики возьмут на контроль каждого из 170 пассажиров авиарейса, на котором летела жительница Барнаула, заразившаяся Covid-19. Об этом шла речь на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.

В самолете.
В самолете.
CC0

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко заявила, что после прилета женщина контактировала только с мужем.

Под наблюдение также возьмут девять человек, с которыми он общался на работе, и всех пассажиров того рейса.

Если медикам не удастся найти кого-то из них, к поиску подключат полицию.

Также на карантине пассажир одного из рейсов, которые прибыли в Барнаул из Таиланда в конце прошлой недели. У него была температура, однако тесты на коронавирус отрицательные.

Под наблюдением медиков в связи с пандемией в крае находятся свыше трех тысяч человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость