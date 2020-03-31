Алтайские медики возьмут на контроль каждого из 170 пассажиров «коронавирусного рейса»

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко заявила, что после прилета женщина контактировала только с мужем.
Под наблюдение также возьмут девять человек, с которыми он общался на работе, и всех пассажиров того рейса.
Если медикам не удастся найти кого-то из них, к поиску подключат полицию.
Также на карантине пассажир одного из рейсов, которые прибыли в Барнаул из Таиланда в конце прошлой недели. У него была температура, однако тесты на коронавирус отрицательные.
Под наблюдением медиков в связи с пандемией в крае находятся свыше трех тысяч человек.