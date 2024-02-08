Алтайские медики впервые воспользовались тревожной кнопкой

Известно, что бригада скорой помощи приехали на вызов к девочке.
Однако родственникам ребенка не понравилось, как медики осматривают пациентку и начали угрожать.
Матери не понравилось, что медики спрашивают о жалобах и пытаются понять, когда заболела девочка.
После нескольких угроз от родительницы и бабушки бригада воспользовалась тревожной кнопкой, которая располагается в планшете.
Оперативники помогли сотрудникам скорой выйти из квартиры. При этом фельдшер написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками в Рубцовске.
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