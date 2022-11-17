Алтайские молодогвардейцы запустили «Гвардейскую машину».

В честь 17-летия «Молодой Гвардии Единой России» активисты регионального отделения общественной организации запустили проект «Гвардейская машина». Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом. Первую тренировку по кикбоксингу для молодогвардейцев провел финалист мирового первенства Михаил Астанин .

Помимо кикбоксинга проект «Гвардейская машина» предполагает занятия по самым разным видам спорта — боксу, футболу, баскетболу, дзюдо и другим. Чем еще живет региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» рассказала его руководитель Виктория Анищенко.

«За годы работы организации алтайские молодогвардейцы реализовали много социальных, патриотических, образовательных проектов. Например, „Алтайская школа современной политики“, „Школа Парламентаризма“, „Другой университет“. Мы активно работаем со студентами, реализуем направление „Добро в действии“, в рамках которого оказываем адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, больным детям, пожилым людям. Только за последний год мы провели свыше 600 мероприятий и реализовали более 30 социально значимых проектов. Сегодня наша основная повестка — адресная помощь семьям мобилизованных жителей Алтайского края, волонтерская работа на освобожденных территориях», — рассказала Виктория Анищенко.

Сама она этим летом стала участницей первого женского отряда добровольцев, основной задачей которого является организация детского образовательного и культурного досуга в Донбассе.

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года. В Алтайском крае сегодня 500 активистов и 550 сторонников «Молодой Гвардии Единой России», 48 местных отделений.