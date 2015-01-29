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Жизнь

Алтайские осужденные отправились кидать снег

Разгребать дороги и тротуары Рубцовска начали осужденные на обязательные работы. Трудятся они от двух до четырех часов в день, рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

Осужденные на уборке снега.
Осужденные на уборке снега.
22.fsin.su

Осужденные без лишения свободы могут работать в Рубцовске на 12 муниципальных предприятиях и организациях, управляющих компаниях и ТСЖ, а также на объектах бытовой, социальной и культурной сферы.

«Контроль отработанного времени и трудовой дисциплины осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с администрацией организаций, в которых осужденные отбывают назначенное судом наказание», — подчеркнули в пресс-службе.

Обязательные работы — вид наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности.

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