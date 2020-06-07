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Жизнь

Алтайские пасечники целуются с пчелами и раньше срока собирают мед

К сбору раннего меда приступили алтайские пчеловоды. Один из них Сергей Береснев из Чарышского района. Он прославился тем, что любит целоваться с пчелами.

Алтайский пчеловод-эксремал
Алтайский пчеловод-эксремал
https://www.instagram.com/altai_government_open/

Информация о пчеловоде-экстремале появилась на странице Правительства Алтайского края в Instagram.

«Пчелиный поцелуй — любимый трюк алтайского пчеловода Сергея Береснева. Во время его исполнения ни одна пчела не страдает, а вот сам Сергей серьезно рискует. Самое главное — поймать момент, когда пчелы не злые. На тело человека они „липнут“, если чувствуют запах маточного молочка», — говорится в сообщении.

Пасечники отмечают, что для пчел нынешняя весна была благоприятной. Меда в 2020 году ожидается много, конечно, при условии, что стабильно будут идти дожди и ночные температуры не будут опускаться ниже 15 градусов.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Первый мед пчеловоды получают с эспарцета и донника. Обычно начинают качать его в середине июля, но в нынешнем году сроки серьезно сдвинулись.

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