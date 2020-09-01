Алтайские почтовики рассказали о трех самых необычных посылках

Из Первомайского района в Москву отправилась «муравьиная ферма». «Живые» посылки упаковывают в ящики или коробы со специальными сетками, отмечают на почте. При этом на посылке пишут «Осторожно, насекомые. На солнце не держать».
Обязательно наличие ветеринарного свидетельства, а лучше отправлять такие грузы курьерской службой «Почты России».
На втором месте в рейтинге оказалась большая картина 110 на 75 см и весом 7 кг. Отправлялась она из Барнаула в Сызрань.
В тройку вошла также крупногабаритная мягкая игрушка весом 14 кг, которую отправляли из Барнаула в Канаду.
Чаще всего клиенты алтайской почты отправляют посылки в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Омск.
С начала 2020 года число отправлений в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Алтайском крае увеличилось на 15%. Жители стали чаще использовать сервис «Курьерская доставка». Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в любом удобном для клиента месте и доставляет его адресату.