Алтайские пограничники остановили незаконный лошадиный транзит

Автомобили с прицепами задержали в Славгородском районе. В машинах было 73 лошади. Их везли из села Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва в город Чимкент Республики Казахстан.
На животных были ветеринарные свидетельства, но признаков идентификации не было. Оказалось, что и ветеринарное свидетельство оформлено не сотрудником профильной службы.
«В соответствии с требованиями действующего законодательства перевозка 73 лошадей неустановленного происхождения и благополучия была приостановлена», — сказали в ведомстве.
Животные временно разместились в пункте передержки. Перевозчикам выписали штраф.
За последние четыре месяца на границе задержали свыше 250 сельскохозяйственных животных, которых по подложным документах хотели перевезти в Казахстан.