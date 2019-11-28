Алтайские пограничники остановили незаконный лошадиный транзит

Более 70 лошадей не смогли пересечь государственную границу, сообщили в управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Партия двигалась из Тывы в Казахстан.

пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Автомобили с прицепами задержали в Славгородском районе. В машинах было 73 лошади. Их везли из села Нарын Эрзинского кожууна Республики Тыва в город Чимкент Республики Казахстан.

На животных были ветеринарные свидетельства, но признаков идентификации не было. Оказалось, что и ветеринарное свидетельство оформлено не сотрудником профильной службы.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства перевозка 73 лошадей неустановленного происхождения и благополучия была приостановлена», — сказали в ведомстве.

Животные временно разместились в пункте передержки. Перевозчикам выписали штраф.

За последние четыре месяца на границе задержали свыше 250 сельскохозяйственных животных, которых по подложным документах хотели перевезти в Казахстан.