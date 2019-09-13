Алтайские полицейские благополучно вернулись домой из Чечни

Ночью 13 сентября в Барнауле встретили сводный отряд ГУ МВД России по Алтайскому краю, который нес службу в Северо-Кавказском регионе. Главный полицейский пожелал сотрудникам теперь хорошо отдохнуть и побыть с семьями.

В Барнауле встретили полицейских после командировки на Кавказ.

Полгода полицейские, в числе которых сотрудники ППС, изоляторов временного содержания, дежурной части, тыла и участковые, несли службу в Чечне. Сотрудников полиции встречали руководители главного управления, их семьи, близкие, друзья и сослуживцы.

Начальник главка, генерал-майор полиции Андрей Подолян с большим удовольствием сообщил, что отряд с честью выполнил свой долг.

«На протяжении всего этого времени руководство временной оперативной группировки неоднократно отмечало вашу профессиональную работу только с лучшей стороны. Большая часть сотрудников уже была поощрена различными наградами, в том числе от руководства Главка. Желаю всем хорошо отдохнуть, пройти необходимую реабилитацию, уделить внимание своим родным и вновь приступить к службе здесь, в родном Алтайском крае», — сказал он.

Особо отличившимся бойцам вручили награды, почетные грамоты, благодарственные письма.

Кроме того, генерал Подолян вручил погоны сотрудникам, которым были присвоены очередные звания.