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Жизнь

Алтайские полицейские ищут хозяина псу-пенсионеру

Кинологи МВД по Республике Алтай ищут хозяев служебной собаке, отслужившей свой срок.

Пес Сократес.
Пес Сократес.
04.мвд.рф

Восьмилетний кобель породы немецкая овчарка по кличке Сократес на службе охранял общественный порядок на улицах города. По характеру и навыкам собака отлично подойдёт для охраны частного дома.

Полицейские-кинологи готовы передать собаку хозяевам, которые в состоянии обеспечить ей хорошее содержание — сухой вольер с теплой будкой и питание. Условия ее содержания будут проверять.

Если вы нуждаетесь в умном и преданном четвероногом друге звоните по контактному телефону кинологической службы МВД по Республике Алтай: 8 (38822) 9−23−57.

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