Алтайские полицейские ищут хозяина псу-пенсионеру

Восьмилетний кобель породы немецкая овчарка по кличке Сократес на службе охранял общественный порядок на улицах города. По характеру и навыкам собака отлично подойдёт для охраны частного дома.

Полицейские-кинологи готовы передать собаку хозяевам, которые в состоянии обеспечить ей хорошее содержание — сухой вольер с теплой будкой и питание. Условия ее содержания будут проверять.

Если вы нуждаетесь в умном и преданном четвероногом друге звоните по контактному телефону кинологической службы МВД по Республике Алтай: 8 (38822) 9−23−57.