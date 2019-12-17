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Жизнь

Алтайские полицейские отогрели мужчину в патрульном автомобиле

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю на дороге, сообщает региональное МВД.

Алтайский край. Полицейские помогли замерзшему мужчине.
Алтайский край. Полицейские помогли замерзшему мужчине.
22.мвд.рф.

В ведомстве рассказали, что накануне на имя начальника главка Андрея Подоляна поступил звонок со словами благодарности в адрес экипажа ДПС.

Выяснилось, что старший лейтенант Сергей Катасонов и лейтенант Эльдар Керимов, находясь на патрулировании, узнали от автолюбителей, что на 50-м километре трассы Барнаул — Рубцовск сломался автомобиль ВАЗ.

Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на помощь водителю.

Мужчина рассказал, что он самостоятельно пытался остановить проезжающие автомобили, но все проезжали мимо. Ему пришлось долгое время сидеть в холодном салоне своего авто.

Сотрудники ДПС отогрели мужчину в патрульном автомобиле, после чего помогли отбуксировать сломанный ВАЗ до ближайшего населенного пункта.

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