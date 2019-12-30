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Жизнь

Алтайские полицейские перед Новым годом изъяли 19 тысяч литров смертельно опасного спиртного

Сотрудники полиции в Алтайском крае рейд «Алкоголь — табак». За 12 дней они провели около 1300 проверочных мероприятий и изъяли из незаконного оборота опасный алкоголь и сигареты, сообщили в краевом ГУ МВД.

Контрафактный алкоголь.
Контрафактный алкоголь.
22.мвд.рф

Полицейские изъяли 19 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также более 250 тысяч пачек сигарет. Результаты экспертиз показали, что часть жидкости представляла смертельную опасность.

Всего за рейд выявили 132 административных правонарушения, возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.

Например, в селе Староалейском Третьяковского района обнаружили и изъяли около 5,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции на сумму более двух млн рублей.

В селе Волчиха стражи правопорядка обнаружили около 32 тысяч пачек сигарет на сумму более двух млн рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют не покупать алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли и через интернет. Не стоит брать горячительные напитки по ценам более низким, чем установленные приказами Минфина России, а также алкогольную продукцию с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинах.

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