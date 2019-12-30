Алтайские полицейские перед Новым годом изъяли 19 тысяч литров смертельно опасного спиртного

Полицейские изъяли 19 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также более 250 тысяч пачек сигарет. Результаты экспертиз показали, что часть жидкости представляла смертельную опасность.
Всего за рейд выявили 132 административных правонарушения, возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
Например, в селе Староалейском Третьяковского района обнаружили и изъяли около 5,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции на сумму более двух млн рублей.
В селе Волчиха стражи правопорядка обнаружили около 32 тысяч пачек сигарет на сумму более двух млн рублей.
Полицейские настоятельно рекомендуют не покупать алкогольную продукцию в местах несанкционированной торговли и через интернет. Не стоит брать горячительные напитки по ценам более низким, чем установленные приказами Минфина России, а также алкогольную продукцию с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинах.