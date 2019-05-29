Алтайские полицейские помогли разрушить криптовалютную пирамиду

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России задержали подозреваемого в организации финансовой криптовалютной пирамиды, сообщили в пресс-службе ведомства. Его объявляли в международный розыск, а поймать мужчину удалось на ж/д вокзале в Барнауле при посадке в поезд до Москвы.

Задержанный житель Казахстана подозревается в привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысоких доходов. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей). Выявлено почти 300 аналогичных эпизодов.

Известно, что в январе мужчина скрылся от следственных органов Казахстана и был объявлен в международный розыск.

После задержания он признался, что верхом на лошади незаконно пересек границу России и Казахстана и до недавнего времени проживал в Барнауле, а затем решил переехать в Москву. При покупке билета он даже предпринял меры предосторожности, отправив в кассу вместо себя знакомого.

Барнаульская транспортная прокуратура решает вопрос об экстрадиции подозреваемого. Пока он находится под стражей.