Алтайские полицейские поздравили с днем рождения коллегу, которой исполнился 101 год

Варвара Прокопьевна Казанцева прослужила в органах внутренних дел 25 лет, а на пенсию вышла с должности милиционера оперативно-конвойного дивизиона.
Долгожительница Алтая за безупречную службу награждалась медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «За победу над Германией» и нагрудным знаком «Отличник милиции», сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.
Генерал-майор и полковник вручили виновнице торжества праздничный букет и подарок и, наверное, в шутку доложили оперативную обстановку в регионе. Они пожелали ей крепкого здоровья.