Алтайские полицейские поздравили с днем рождения коллегу, которой исполнился 101 год

Жительница Алтайского края и ветеран МВД Варвара Казанцева 28 ноября отметила свой 101-й день рождения. Поздравить легендарного коллегу с днем рождения прямо к ней в дом прибыли заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас и руководитель МУ МВД России «Бийское» полковник полиции Иван Языков.

Варвара Прокопьевна Казанцева прослужила в органах внутренних дел 25 лет, а на пенсию вышла с должности милиционера оперативно-конвойного дивизиона.

Долгожительница Алтая за безупречную службу награждалась медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «За победу над Германией» и нагрудным знаком «Отличник милиции», сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Генерал-майор и полковник вручили виновнице торжества праздничный букет и подарок и, наверное, в шутку доложили оперативную обстановку в регионе. Они пожелали ей крепкого здоровья.