Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайские полицейские поздравили с днем рождения коллегу, которой исполнился 101 год

Жительница Алтайского края и ветеран МВД Варвара Казанцева 28 ноября отметила свой 101-й день рождения. Поздравить легендарного коллегу с днем рождения прямо к ней в дом прибыли заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас и руководитель МУ МВД России «Бийское» полковник полиции Иван Языков.

Руководители ГУ МВД по Алтайскому краю поздравили Варвару Прокопьевну Казанцеву.
Руководители ГУ МВД по Алтайскому краю поздравили Варвару Прокопьевну Казанцеву.
Сайт ГУ МВД.

Варвара Прокопьевна Казанцева прослужила в органах внутренних дел 25 лет, а на пенсию вышла с должности милиционера оперативно-конвойного дивизиона.

Долгожительница Алтая за безупречную службу награждалась медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степени, «За победу над Германией» и нагрудным знаком «Отличник милиции», сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Генерал-майор и полковник вручили виновнице торжества праздничный букет и подарок и, наверное, в шутку доложили оперативную обстановку в регионе. Они пожелали ей крепкого здоровья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость