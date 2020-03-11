Алтайские полицейские раскрыли кражу жидкокристаллического телевизора

Инцидент произошел в Благовещенке. Сотрудники уголовного розыска установили причастность местного жителя 1999 года рождения к краже.
«Подозреваемый заметил, что в расположенном по улице Октябрьская частном доме уже несколько месяцев никто не проживает», — рассказали в ведомстве.
Молодой человек взломал замок входной двери, пробрался в жилище и похитил жидкокристаллический телевизор.
Добычу правоохранители изъяли по месту жительства мужчины. В отношении него возбуждено дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».