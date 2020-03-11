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11 марта
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Жизнь

Алтайские полицейские раскрыли кражу жидкокристаллического телевизора

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу телевизора из дома, в котором давно не появлялись хозяева, сообщает региональное МВД.

Телевизор
Телевизор
фото из открытых источников

Инцидент произошел в Благовещенке. Сотрудники уголовного розыска установили причастность местного жителя 1999 года рождения к краже.

«Подозреваемый заметил, что в расположенном по улице Октябрьская частном доме уже несколько месяцев никто не проживает», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек взломал замок входной двери, пробрался в жилище и похитил жидкокристаллический телевизор.

Добычу правоохранители изъяли по месту жительства мужчины. В отношении него возбуждено дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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