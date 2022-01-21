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Жизнь

Алтайские полицейские рассказали студентам о пользе собак и вреде наркотиков

В Алтайском крае полицейские провели акцию «Студенческий десант», в рамках которой встретились с представителями молодежи, сообщает региональное МВД.

В Алтайском крае полицейские провели акцию "Студенческий десант".
В Алтайском крае полицейские провели акцию "Студенческий десант".
22.мвд.рф

В Бийске студентам рассказали о работе кинологов, тонкостях воспитания служебных собак и возможности получения профессии полицейского.

«Воспитанники военно-патриотического движения впервые посетили центр кинологической службы полиции наукограда. Гостей познакомили с историей подразделения центра и основными направлениями работы. Показали вольеры, где живут служебные собаки», — рассказали в ведомстве.

Также юным бийчанам продемонстрировали безупречные знания четвероногих напарников курса общей дрессировки.

Бельгийские овчарки безошибочно определили места, где спрятали имитаторы взрывчатых и наркотических веществ, кроме того студентам показали «задержание преступника».

В Ребрихинском районе в рамках акции студентам рассказали о вреде наркотиков.

«Отдельное внимание обратили на факты вовлечения молодежи в распространение наркотиков в качестве „закладчиков“, а также на пагубное влияние наркотиков на здоровье человека», — отметили в МВД.

Кроме того, предоставили возможность ознакомиться с образцами огнестрельного оружия, специальных средств и средств защиты, состоящих на вооружении полиции.

Также рассказали о деятельности добровольных народных дружин. В полиции отметили, что именно у молодого дружинника есть прекрасная возможность познакомиться с основой полицейской службы.

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