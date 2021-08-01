Алтайские полицейские задержали телефонную мошенницу, обманывающую сибиряков

25-летняя злоумышленница из Красноярска представлялась жертвам сотрудником безопасности банка. Правоохранители зафиксировали 41 факт подобных махинаций и задержали подозреваемую в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Работала злоумышленница по «классической схеме»: предупреждала о якобы списаниях денежных средств со счета и собирала персональные данные — номер, срок действия, CVC — код, а также поступившие коды подтверждения в смс. Девушка переводила деньги на банковские карты знакомой и обналичивала в банкоматах.

Потерпевшие — жители Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Хакасия. У семи из них обвиняемая похитила сбережения на общую сумму 70 тысяч рублей, пятеро из них — жители Алтайского края. Они перевели более 50 тысяч рублей.

Алтайские полицейские изъяли у нее десять мобильных телефонов при задержании в Новосибирске — злоумышленница приехала туда погостить к родственникам. Следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мошенницу могут лишить свободы на шесть лет.