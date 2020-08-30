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30 августа 21°C
Жизнь

В Сети появились фотографии экокатастрофы на уникальном алтайском озере

Подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск» выложили в Сеть фотографии озера Горькое-Перешеечное. Они сообщают: уникальный по своим свойствам водоем находится на грани экологической катастрофы.

Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
https://vk.com/incident_rubtsovsk

Люди пишут, что у озера ощущается едкий запах краски, а весь берег завален дохлой рыбой.

Подписчики также уточняют, что проблемы возникли еще месяц назад.

Тогда водоем решено было почистить от водорослей, но что-то пошло не так, полагают местные жители.

Озеро Горькое-Перешеечное находится в Егорьевском районе. Площадь зеркала — 45,4 км², длина 18 км, ширина 3,5 км, средняя глубина 1,5 м, наибольшая 2,9 м.

Озеро окружено сосновым лесом, с севера в него впадает речка Соловьиха.

Грязи озера могут использоваться для лечения заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения.

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