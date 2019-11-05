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Жизнь

Алтайские пожарные показали, как «тушили» меланжевый комбинат

Сотрудники МЧС отработали технику работы во время условного пожара на предприятии. На этот раз объектом был барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая».

Учения на Барнаульском меланжевом комбинате.
Учения на Барнаульском меланжевом комбинате.
22.mchs.gov.ru

По легенде учений, на предприятии произошло короткое замыкание и загорелось сырье в хлобкобазе главного корпуса на первом этаже, рассказали в пресс-службе ведомства. «Горело» 450 кв. м.

Эвакуировали четыре человека, в здании осталось еще пятеро. На месте создали оперативный штаб и два боевых участка. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из здания остававшихся людей.

Для большей реалистичности проходимых учений использовались специальные световые приборы и дымогенерирующие установки.

К учениям были привлечены 58 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС России и 10 единиц пожарной и специальной техники.

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