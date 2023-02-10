Алтайские пожарные спасли двух детей из горящего дома

В Кулундинском районе пожарные спали двух маленьких детей из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ночь на 10 феврале в районную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в райцентре Кулунда. Горел четырехквартирный дом.

Когда пожарные прибыли на место, дом был уже сильно задымлен. Стоявшие рядом мужчина и женщина рассказали, что в доме остались двое маленьких детей.

Для их спасения отправили звено газодымозащитной службы. Детей нашли в дальней комнате на кровати. Их вывели из дома с применением спасательного устройства.

Детей передали бригаде скорой. Они оказались в порядке, медицинская помощь им не потребовалась.

Также пожарные эвакуировали из соседних квартир семь человек.

На месте происществия работали два пожарных расчета 72 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС.