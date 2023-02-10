10 февраля
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Жизнь

Алтайские пожарные спасли двух детей из горящего дома

В Кулундинском районе пожарные спали двух маленьких детей из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Алтайские пожарные спасли двоих детей из горящего дома
Алтайские пожарные спасли двоих детей из горящего дома
ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 10 феврале в районную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в райцентре Кулунда. Горел четырехквартирный дом.

Когда пожарные прибыли на место, дом был уже сильно задымлен. Стоявшие рядом мужчина и женщина рассказали, что в доме остались двое маленьких детей.

Для их спасения отправили звено газодымозащитной службы. Детей нашли в дальней комнате на кровати. Их вывели из дома с применением спасательного устройства.

Детей передали бригаде скорой. Они оказались в порядке, медицинская помощь им не потребовалась.

Также пожарные эвакуировали из соседних квартир семь человек.

На месте происществия работали два пожарных расчета 72 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС.

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