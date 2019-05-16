Алтайские правоохранители изучают международный опыт по работе с заключенными

В УФСИН по Алтайскому краю стартовал семинар для сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы и членов Общественной наблюдательной комиссии. В течение двух дней 60 человек будут изучать международные стандарты в области прав задержанных и заключенных и учиться сотрудничать по этому вопросу.

Краткое содержание

Чему будут учить?

Помимо лекций правоохранители будут решать практические задачи на конкретных примерах нарушений, в том числе из Алтайского края. По результатам обучения планируют создать документ, который поможет сотрудникам работать с жалобами граждан: как задержанных и заключенных, так и их представителей.

Многие сотрудники полиции и УИС отлично ориентируются в законодательстве, и задача семинара — обновить и систематизировать их знания и научить правильно применять на практике. Члены ОНК в свою очередь должны научиться грамотно контролировать права лиц, содержащихся в местах изоляции.

Алексей Детков,

председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края:

Семинар преследует цель не только обучить людей и разъяснить международное право, но и найти точки соприкосновения, сотрудничества. Долгое время сотрудники УИС и члены ОНК находились в серьезном противостоянии. Сегодня ситуация вышла на вектор сотрудничества, вырабатывается конструктивный диалог.

Председатель ОНК Алексей Детков. УФСИН по Алтайскому краю

Наталья Хуторская,

лектор , член совета директоров PRI ( Международная тюремная реформа):

Я расскажу о деятельности Европейского суда по правам человека, комитета против пыток. У меня есть большой опыт работы в Совете Европы. Я хочу помочь участникам обучения понять сущность международных стандартов и показать, как можно работать, руководствуясь этими документами и отечественным законодательством.

На что жалуются алтайские заключенные?

По словам Алексея Деткова, за 2018 год в ОНК поступает порядка 70 жалоб от заключенных. 90% из них касалась правосудности вынесенного приговора, а это не входит в компетенцию ОНК. Объектом контроля комиссии являются права и интересы заключенных непосредственно в местах изоляции. Члены ОНК могут выехать в колонию или СИЗО для проверки по жалобе, ведут личный прием.

Спикеры обучающего семинара в УФСИН по Алтайскому краю. УФСИН по Алтайскому краю

Часть жалоб подтверждается. Так, в рамках содержания под стражей не всегда удается обеспечить инвалидов качественной медпомощью и средствами индивидуальной реабилитации. Злостных нарушений (пыток, избиений) в алтайских колониях и СИЗО не зафиксировано. Тем не менее, эксперты-участники семинара планируют повышать уровень образованности сотрудников УИС в этой сфере.

Алексей Детков,

председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края:

Основная проблема уголовно-исполнительной системы в России и крае — обеспечение трудом. Из всех содержащихся в колониях людей только треть заняты работой. У них нет возможности зарабатывать, возмещать иски. Это самая главная проблема, это государственная задача.

Учения в алтайской колонии. Алексей Горновых

Алтайские колонии — первые по зарплате в России

Производственный сектор УИС края включает в себя 6 центров трудовой адаптации осужденных (в ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-9, ИК-10, ИК-11), две лечебно-производственных мастерских (в ЛИУ-1 и ЛИУ-8), три участка внебюджетной деятельности (в КП-2, КП-7, КТБ-12).

Олег Кытманов,

врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю:

Производственная деятельность исправительных учреждений УИС края направлена в первую очередь на решение, вопросов ресоциализации осужденных, восстановления и закрепления у них трудовых навыков, необходимых для адаптации в обществе.

Следственный изолятор , СИЗО. УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайский край находится на первом месте в России по уровню зарплат у заключенных, и они стабильно растут. Не менее 25% зарплаты зачисляется на счет осужденного вне зависимости от удержаний, инвалиды получают не менее 50% от своего заработка. Более 70% исков по исполнительным листам алтайские заключенные погашают. Учреждения УИС края в год зарабатывают более 50 миллионов рублей чистой прибыли.

Всего в учреждениях УИС края содержится 10 314 человек. Из них в исправительных учреждениях — 9101 человек, в следственных изоляторах — 1213 человек. Более 200 заключенных — инвалиды I и II группы. Проблемы переполненности учреждений в крае нет.