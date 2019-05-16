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16 мая 7°C

Алтайские правоохранители изучают международный опыт по работе с заключенными

В УФСИН по Алтайскому краю стартовал семинар для сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы и членов Общественной наблюдательной комиссии. В течение двух дней 60 человек будут изучать международные стандарты в области прав задержанных и заключенных и учиться сотрудничать по этому вопросу.

Врио начальника краевого УФСИН Олег Кытманов и председатель ОНК Алексей Детков.
Врио начальника краевого УФСИН Олег Кытманов и председатель ОНК Алексей Детков.
УФСИН по Алтайскому краю
Краткое содержание

Чему будут учить?

Помимо лекций правоохранители будут решать практические задачи на конкретных примерах нарушений, в том числе из Алтайского края. По результатам обучения планируют создать документ, который поможет сотрудникам работать с жалобами граждан: как задержанных и заключенных, так и их представителей.

Многие сотрудники полиции и УИС отлично ориентируются в законодательстве, и задача семинара — обновить и систематизировать их знания и научить правильно применять на практике. Члены ОНК в свою очередь должны научиться грамотно контролировать права лиц, содержащихся в местах изоляции.

Алексей Детков,
председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края:

Семинар преследует цель не только обучить людей и разъяснить международное право, но и найти точки соприкосновения, сотрудничества. Долгое время сотрудники УИС и члены ОНК находились в серьезном противостоянии. Сегодня ситуация вышла на вектор сотрудничества, вырабатывается конструктивный диалог.

Председатель ОНК Алексей Детков.
Председатель ОНК Алексей Детков.
УФСИН по Алтайскому краю

Наталья Хуторская,
лектор, член совета директоров PRI (Международная тюремная реформа):

Я расскажу о деятельности Европейского суда по правам человека, комитета против пыток. У меня есть большой опыт работы в Совете Европы. Я хочу помочь участникам обучения понять сущность международных стандартов и показать, как можно работать, руководствуясь этими документами и отечественным законодательством.

На что жалуются алтайские заключенные?

По словам Алексея Деткова, за 2018 год в ОНК поступает порядка 70 жалоб от заключенных. 90% из них касалась правосудности вынесенного приговора, а это не входит в компетенцию ОНК. Объектом контроля комиссии являются права и интересы заключенных непосредственно в местах изоляции. Члены ОНК могут выехать в колонию или СИЗО для проверки по жалобе, ведут личный прием.

Спикеры обучающего семинара в УФСИН по Алтайскому краю.
Спикеры обучающего семинара в УФСИН по Алтайскому краю.
УФСИН по Алтайскому краю

Часть жалоб подтверждается. Так, в рамках содержания под стражей не всегда удается обеспечить инвалидов качественной медпомощью и средствами индивидуальной реабилитации. Злостных нарушений (пыток, избиений) в алтайских колониях и СИЗО не зафиксировано. Тем не менее, эксперты-участники семинара планируют повышать уровень образованности сотрудников УИС в этой сфере.

Алексей Детков,
председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края:

Основная проблема уголовно-исполнительной системы в России и крае — обеспечение трудом. Из всех содержащихся в колониях людей только треть заняты работой. У них нет возможности зарабатывать, возмещать иски. Это самая главная проблема, это государственная задача.

Учения в алтайской колонии.
Учения в алтайской колонии.
Алексей Горновых

Алтайские колонии — первые по зарплате в России

Производственный сектор УИС края включает в себя 6 центров трудовой адаптации осужденных (в ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-9, ИК-10, ИК-11), две лечебно-производственных мастерских (в ЛИУ-1 и ЛИУ-8), три участка внебюджетной деятельности (в КП-2, КП-7, КТБ-12).

Олег Кытманов,
врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю:

Производственная деятельность исправительных учреждений УИС края направлена в первую очередь на решение, вопросов ресоциализации осужденных, восстановления и закрепления у них трудовых навыков, необходимых для адаптации в обществе.

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайский край находится на первом месте в России по уровню зарплат у заключенных, и они стабильно растут. Не менее 25% зарплаты зачисляется на счет осужденного вне зависимости от удержаний, инвалиды получают не менее 50% от своего заработка. Более 70% исков по исполнительным листам алтайские заключенные погашают. Учреждения УИС края в год зарабатывают более 50 миллионов рублей чистой прибыли.

Всего в учреждениях УИС края содержится 10 314 человек. Из них в исправительных учреждениях — 9101 человек, в следственных изоляторах — 1213 человек. Более 200 заключенных — инвалиды I и II группы. Проблемы переполненности учреждений в крае нет.

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