31 марта
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Жизнь

Алтайские предприятия примкнут к духоподъемной акции

Предприятия Алтайского края примут участие во всероссийской акции «Мы работаем», сообщил сайт регионального правительства.

Экскурсия по БМК.
Экскурсия по БМК.
архив АО "Барнаульский молочный комбинат"

Суть акции в том, чтобы в видеоролике показать работу разного рода предприятий в «новых экономических условиях». Представители разных сфер рассказывают о том, что санкции не повлияли на их деятельность.

В Алтайском крае в создании таких роликов примут участие Барнаульская водяная компания, Барнаульский молочный комбинат, научно-производственное предприятие «Интер-Масло» и другие организации.

Найти видео от компаний из других регионов можно в соцсетях по хештегу #МыРаботаем.

Инициатором акции стало правительство Краснодарского края.

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