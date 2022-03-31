Алтайские предприятия примкнут к духоподъемной акции

Суть акции в том, чтобы в видеоролике показать работу разного рода предприятий в «новых экономических условиях». Представители разных сфер рассказывают о том, что санкции не повлияли на их деятельность.

В Алтайском крае в создании таких роликов примут участие Барнаульская водяная компания, Барнаульский молочный комбинат, научно-производственное предприятие «Интер-Масло» и другие организации.

Найти видео от компаний из других регионов можно в соцсетях по хештегу #МыРаботаем.

Инициатором акции стало правительство Краснодарского края.