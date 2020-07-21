Алтайские предприятия СГК за полгода произвели меньше тепла и электроэнергии, чем в прошлом году

Общая выработка предприятий СГК во всех регионах присутствия за полгода составила 31 миллиард киловатт-часов электрической энергии — рост на 20% за счет присоединения Рефтинской ГРЭС. Без учета нового актива она снизилась на 17% и составила 21,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В первом полугодии 2020 года алтайские предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 2,47 млрд киловатт-часов электрической энергии и 3,9 млн тепловой. Показатели сократились в сравнении с прошлым годом на 16,6% и 5,3% соответственно.

Существенное падение производства связано с общим сокращением потребления в энергосистеме, а также перераспределением нагрузки в пользу ГЭС из-за высокой водности сибирских рек. В целом в энергосистеме Сибири за первые шесть месяцев 2020 года выработка гидроэлектростанций увеличилась на 16,4%, а тепловых уменьшилась на 14,8%. Таким образом, снижение объема генерации СГК произошло в соответствии с общим трендом рынка.

Так Барнаульская ТЭЦ-3 произвела на 14% меньше электроэнергии — 1,06 млрд киловатт-часов, ТЭЦ-2 — на 22,7% меньше или 496,6 млн киловатт-часов, Бийская ТЭЦ — на 17,1% меньше или 907,4 млн.

Суммарно в июне станции СГК с учетом Рефтинской ГРЭС произвели 3,58 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета уральской станции совокупная выработка компании за этот месяц — 2,4 миллиарда киловатт-часов, или на 23% меньше, чем в 2019 году.

По контуру алтайских предприятий в июне снижение выработки электроэнергии составило 36,5%. В сеть отпущено 216,5 млн киловатт-часов электроэнергии.

Выработка тепловой энергии на станциях СГК по итогам шести месяцев текущего года также снизилась — на 9,3% — и составила 22 миллиона гигакалорий. В Алтайском крае показатель полугодия снизился на 5,3% - до 3,9 млн Гкал. Причинами снижения стали теплая зима и раннее завершение отопительного сезона. В июне предприятия СГК выработали 1 миллион гигакалорий тепловой энергии, что соответствует прошлогоднему уровню. Аналогичная картина и в контуре предприятий Барнаула, Бийска и Рубцовска. Выработка тепла в июне 2020 года соответствует показателю июня 2019 года — 149,9 тысяч Гкал.

Значительное сокращение выработки электроэнергии в июне произошло на Назаровской ГРЭС, Абаканской ТЭЦ, Новосибирской ТЭЦ-3, Томь-Усинской ГРЭС и Кемеровской ГРЭС. Основная причина в том, что цены на рынке электроэнергии в этот период были ниже себестоимости производства на этих станциях. Ключевыми факторами снижения стоимости электроэнергии на рынке стали:

сокращение потребления электроэнергии. Это произошло по причине снижения общего объема производства вследствие общемирового кризиса из-за пандемии коронавируса ( в том числе из-за снижения объемов нефтедобычи , согласно условиям сделки ОПЕК+);

в том числе из-за снижения объемов нефтедобычи согласно условиям сделки ОПЕК+); увеличение дешевой выработки ГЭС.

Полная информация по объемам выработки и причинам снижения по каждой станции представлена в таблице.